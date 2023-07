Burgos, epicentro mundial de la danza

Redacción Burgos

Un total de 26 propuestas de coreógrafos procedentes de Italia, Japón, España, Portugal, China, Chile, Cuba, Francia, Brasil, Polonia y Ecuador compiten en el 22º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, cuyo programa de representaciones arrancó el pasado 10 de julio con el ciclo 'Danza en el Camino', y convertirá a Burgos hasta el día 28 de julio en epicentro mundial de la danza.

Consagrado como unos de los certámenes más prestigiosos de nuestro país y el que destina una mayor cuantía económica a premios, el festival supone una plataforma de proyección para nuevos creadores y coreógrafos emergentes de todo el mundo y promociona el arte de la coreografía y los valores creativos que inspiran la danza y las artes del movimiento del siglo XXI.

La iniciativa mantiene una clara apuesta por las piezas expresamente creadas para calle y espacios no convencionales, espectáculos que protagonizan las competiciones ‘Danza en el Camino’ y ‘Bailando con piedras’. La primera de estas secciones reunirá tres obras inspiradas en el Camino de Santiago y pueden verse, desde el pasado 10 de julio, en un ciclo itinerante que hasta el próximo 23 de julio recorrerá 15 municipios y ciudades en las provincias de Huesca, Burgos, Palencia, León, Lugo, La Coruña y Vizcaya. Las piezas seleccionadas, todas ellas inéditas, son 'Somos', de Carla Cervantes Caro y Sandra Egido Ibáñez; ‘Lucero’, que firma el coreógrafo Alejandro Moya González; e ‘(Íor)’, a cargo de Marc Fernández Mercadé.

Las actividades de calle continuarán el martes 25 de julio con ‘Bailando con piedras’. La Llana de Afuera, en la capital burgalesa, acogerá en un pase (a las 21 horas) un total de seis propuestas que relacionan las artes del movimiento y el patrimonio histórico.

Los trabajos a concurso son ‘Origen’, de la española Sandra Macià Torres; ‘Les Passants’, trabajo que proponen los franceses Patricia Hastewell y Noé Ferey; ‘Popping por alegrías’, del español Juan Carlos Valls Ramón; ‘Akmé’, de los españoles Nuria Argiles y Sabino Barbieri; ‘Me fui con tu nombre’, de los ecuatorianos Lèmia Boudhiaf y Marcelo Javier Guaigua; y ‘Extender como si pudiera’, obra de la española Julia Laport Rivas.

Contemporánea y urbana

Además, dieciséis trabajos de coreógrafos afincados en Italia, Japón, España, Portugal, China, Chile, Francia, Brasil y Polonia conforman este año la nómina de trabajos seleccionados en la categoría de ‘Danza en el Teatro’ que volverá a reunir danza contemporánea y urbana en una única competición en la que prima la composición y escritura del movimiento. El día 26 de julio el público podrá disfrutar de la puesta en escena de las obras ‘Meet You In The Nave’, del italiano Brian Scalini; ‘Chiscio’, del también italiano Giovanni Matteo Patruno; ‘Fragment’, que firman los japoneses Mion Yamane y Mayu Yamazaki; ‘Cadena de producción’, obra la española Carolina Márquez Rivas; ‘Fatum’, de la portuguesa Ana Isabel Casquilho; ‘Lilah’, de la compañía española Dance Co; ‘Resistance Mevement’, del polaco Maciej Kuźmiński; y ‘Guang', del chino Tang Chenglong.

Un días más tarde, el jueves 27 de julio, el Principal acogerá la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores podrán disfrutar de ocho nuevas producciones a concurso. Se trata de ‘Alors’, coreografía de Tiare S. Giadrosic (Chile); ‘Adsurbe’, de Clémence Juglet y Emilie Joneau (Francia); ‘Una ida al canto’, de Carmen Fumero Alfonso (España); ‘Jibaro’, de Willer Rocha (Brasil); ‘El síndrome de la constancia’, de Javier Peláez Faure y Miguel Álvarez Campos (Cuba); ‘…de dónde vengo’, de Indalecio Séura (España); ‘Noam’, de Jeremy Alberge (Francia); y ‘Delicious Overdose’, de Cristian Cucco y Alice Beatrice Carrin (Italia). Ya el viernes 28 tendrá lugar la final de esta competición.

La programación del Certamen se completa con las dos secciones que el festival dedica al ‘Arte Urbano’. Una de las propuestas se vertebrará en la sexta edición del concurso ‘Burgos T-Mueve’, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos móviles. El fallo del jurado se dará a conocer en las redes sociales del certamen el 25 de julio. A efectos de las votaciones del público se computarán los ‘Likes’ recibidos hasta el 21 de julio de 2023 a las 9.30 horas. Por otro lado y en el marco de la competición Street Art-Muralismo, César Goce llevará a cabo una intervención artística sobre la fachada de la sede del Certamen (Centro Hélade), en la calle Juan de Padilla. Entre los días 24 y 28 de julio el valenciano realizará un mural de gran formato inspirado en el universo de la danza que llevará por título ‘Armonía urbana en movimiento’.

En paralelo, la plaza de la Virgen del Manzano acogerá el lunes 24 un conjunto de talleres y actividades en torno a los nuevos lenguajes urbanos bajo el título ‘Moving Spaces’. Las propuestas arrancarán a las 18 horas con un taller de Hip-hop que impartirán los componentes del colectivo Fresas con Nata. Ya a las 19 horas, será el turno de la BUrban Battle 1 Vs 1 All Styles, que estará animada por el Dj Tito the Kid y la speaker Letysb. Como cierre, los espectadores podrán subirse al escenario para compartir con sus coreografías de danza urbana y la compañia H3B presentará su último trabajo.

61.000 euros en premios

La sección ‘Danza en el Teatro’ otorgará un total de siete premios (el primer premio dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y un cuarto y un quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente), Además, los finalistas de esta categoría podrán optar al Premio del Público que, dotado con 1.000 euros, concederán los espectadores con sus votaciones, y al Premio JCDCYL que, con una cuantía de 2.000 euros, se destinará a un creador cuya obra será interpretada durante la gira de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León. La vigésima segunda edición del certamen fallará, además, un nuevo galardón y es que, gracias a la colaboración de Nacho Duato Academy (NDA), completará su palmarés con el premio Nacho Duato Academy Joven Promesa. Se trata de una beca de un curso completo de duración en el Nacho Duato Trainee Program (NDTP) de Madrid, valorada en 12.900 euros,

En la categoría de ‘Bailando con piedras’, el jurado otorgará otros tres reconocimientos, de 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros. La propuesta seleccionada en la competición de ‘Street Art Muralismo’ se llevará un único premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la categoría de ‘MovingSpaces’ tendrá una recompensa de 400 euros (que se añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente, los tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 24.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las quince representaciones recibirá 1.000 euros más.

El certamen otorgará también otras distinciones, como el Premio Calderón, el Premio Dferia, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Gesto, el Premio Red de Teatros de Castilla y León o el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica. Completarán el palmarés el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos en España. La colaboración se amplía con el apoyo de la empresa Harlequin Floors, líder mundial en suelos de danza, que prestará sus tapices para todas las competiciones.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por CIDANZ Producciones-Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con la colaboración de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Ministerio de Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, así como con el apoyo de otras entidades e instituciones culturales.