«El Directo tiene una gran oportunidad con Sánchez, el PP no ha puesto un duro»

Manuel Remón Burgos

Esther Peña, secretaria provincial del PSOE de Burgos, que aspira a revalidar su condición de diputada en el Congreso, hace un balance favorable del estado de las infraestructuras pendientes en Burgos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Da la bienvenida a iniciativas como la plataforma cívica por las infraestructuras, pero echa en falta que las reivindicaciones vayan no solo sobre las que dependen del Gobierno de España.

Pese a ser una campaña electoral inusual, en pleno verano, afirma que la ve más animada de lo que se podía esperar. Añade que ve mucho votante «decepcionado» con el «pacto de perdedores» del Ayuntamiento que «no va a desperdiciar su voto con opciones minoritarias».

Pregunta- La pasada semana, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió en Burgos a reabrir el tren Directo.

Respuesta- Me alegro y le doy la bienvenida al Partido Popular, que tras ocho años en el Gobierno, donde no hizo nada e invirtió cero euros en el tren Directo, donde votó en contra de múltiples proposiciones en el parlamento, pues que ahora por fin en campaña electoral diga que va a luchar. Pero mientras el PP se compromete a luchar, el Partido Socialista lucha e invierte, que es lo que ha hecho con 19 millones de euros por primera vez en los presupuestos generales del Estado.

P.- ¿Va a ser una realidad el Directo después de tantos años?

R.- Puede haber gente que tenga esa duda, que diga son muchos años, el proyecto no avanza, se queda atascado... 11 años sin inversión hacen desmoralizar a cualquiera. Hasta 2023 con Pedro Sánchez no ha habido inversión y ahora se están realizando todos los procedimientos preliminares para acometer todo lo que hay que realizar para la recuperación de la línea. Por tanto, yo espero que lo sea, pero tiene que seguir la línea de inversión del gobierno de España con Pedro Sánchez. Está claro que el PP cuando ha gobernado no ha puesto un duro y a mí me extraña mucho que lo ponga.

Esther Peña, candidata número 1 al Congreso por el PSOE de Burgos.©Tomas Alonso

P.- ¿Y será una línea que finalmente tenga uso?

R.- Yo creo que tiene una gran oportunidad con el gobierno de España de Pedro Sánchez. Tiene una planificación de transporte de mercancías para el año 2030, donde ampliar del 4% al 11% el transporte de mercancías por ferrocarril y creo que ese es el gran motivo con el que conseguimos convencer al Ministerio para que invirtiera. Por tanto, yo creo que nos tenemos que enganchar ahí, a la estrategia del Plan Nacional de Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2030.

P.- También es intenso el debate surgido en torno a la situación de Burgos respecto al Corredor Atlántico.

R.- Yo creo que con el Corredor Atlántico primero hay que ser claro con lo que hay. Burgos forma parte del Corredor Atlántico. De hecho, hay 1.900 millones de euros para nuestra provincia por el hecho de ser Corredor Atlántico en transporte, en autovías y en ferrocarril. Casi 400 millones de euros para desdoblar la AP1 y 1.500 millones de euros por fin para el AVE Burgos-Vitoria. El gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por que a Euskadi se llegue por Burgos y hay 1.500 millones de euros encima de la mesa.

Es cierto que tenemos un problema con una circunstancia, con el nodo logístico de Villafría. Pero aquí hay que ser honestos. Cuando en 2013 se decidió que por cada comunidad autónoma hubiera un núcleo logístico para entrar en los corredores, Ana Pastor, ministra de Fomento del Partido Popular, en 2013, decidió que el nodo logístico de referencia autonómico fuera Valladolid.

De esos barros estos lodos. Ante una decisión salomónica, de nuevo, que se une a la de Aznar, de que todos los trenes pasaran por Valladolid, el Partido Popular, en 2013, volvió a decidir que el nodo logístico autonómico fuera Valladolid y no Burgos.

Ahora es muy difícil dar marcha atrás ante esa decisión. Lo que tenemos que hacer es modificar los reglamentos europeos, porque ahí está el caballo de batalla, en los reglamentos europeos, que indican que, entre otras cuestiones, hay que cumplir una serie de características que en este momento Burgos no cumple. Y el Directo no va a cumplir nunca tampoco.

No cumple porque los reglamentos hoy lo que están diciendo es que nunca van a financiar ni nunca van a entrar como red básica dos vías que unan los mismos puntos. Madrid-Burgos ya tiene una vía. Y eso es lo que contempla Europa. Europa nos está diciendo ahora mismo que con el reglamento actual no se puede ir a dos puntos con dos vías. Eso es lo que tenemos que cambiar.

P.- ¿Qué opina de la creación de una plataforma cívica para el impulso de infraestructuras para Burgos?

R.- Yo creo que Burgos siempre se merece más. Y lo diré siempre en la oposición y en el gobierno. Que siempre sean bienvenidos a la lucha conjunta a todos los colectivos, a la sociedad civil, a los partidos. Como ahora dando la bienvenida al Partido Popular que después de diez años parece que se apunta al carro de la reivindicación. Pero también es verdad que la lucha por las infraestructuras debe ser algo de todos.

No debe tener color político ni debe ser de parte. Yo creo que estamos muy agraviados con las infraestructuras del día a día. Seguimos, tras veinte años, sin el centro de salud de García Lorca, llevamos treinta años sin el parque tecnológico y yo creo que Burgos también merece que salgamos a la calle a reivindicar por estas infraestructuras que nos influyen en el día a día.

P.- ¿Qué balance hace del estado de las infraestructuras en Burgos con el gobierno del PSOE?

R.- Creo que hemos dejado las cosas mejor que las recogimos. Absolutamente todas las autovías y todas las situaciones relacionadas con el ferrocarril han dado pasos adelante. Cuando las encontramos en 2018 todas estaban paradas y prácticamente sin presupuesto. Hoy todas tienen presupuesto y hoy todas han avanzado en su rehabilitación. Hoy no hay estudios guardados en un cajón. El gobierno se ha comprometido con Burgos y ante el estancamiento tras 8 años de Mariano Rajoy se han dado pasos absolutamente en todo. Empezando por la liberalización de la A-P1.

Costó muchísimo, muchísimas presiones de alto nivel el que se tomara la decisión de liberar. Si el Partido Popular hubiera querido liberarla, hubiera comenzado con todo lo que hemos tenido que hacer ahora nosotros, que tiene unas dilaciones de tiempo, accesos, tercer carril, que nos está costando unos tiempos solamente hacer los estudios.

P.- Feijóo dijo en Burgos que el sanchismo es una suma de mentiras, manipulaciones y maldades.

R.- Supongo que el ladrón piensa que todos son de su condición. El Partido Popular votó en contra de las pensiones que han beneficiado a 98.000 burgaleses. Si subir las pensiones a los burgaleses es algo malvado, seguiremos siendo malvados. Si subir el salario mínimo y mejorar los salarios para más de 12.000 trabajadores burgaleses es ser malvado, seguiremos siendo malvados.

Si crear una nueva ayuda para familias monoparentales y fundamentalmente para 4.000 niños y niñas que tienen dificultades en nuestra provincia es ser malvado, seguiremos siendo malvados.

Si hacer una reforma laboral, que por cierto hizo que el Partido Popular y Bildu se unieran en contra, que ha conseguido que se tripliquen los contratos indefinidos en nuestra provincia y que haya más trabajadores que nunca en nuestra provincia es ser malvado, les aseguro que vamos a seguir siendo malvados con mucho ánimo. A todo esto el Partido Popular votó en contra.

Esther Peña, candidata número 1 al Congreso por el PSOE de Burgos.©Tomas Alonso

P.- Feijóo afirma también que debe gobernar la lista más votada

R.- Tiene la cara muy dura cuando viene a Burgos a decir eso. Cuando aquí todos hemos visto que el partido que ganó las elecciones fue el Partido Socialista con un amplio apoyo y lo que nos gobierna o desgobierna es un pacto de perdedores que lo primero que ha hecho es recortar derechos a la mitad de la población y subirse el sueldo la alcaldesa un 14%.

P.- ¿Cree que le ha perjudicado al PSOE el pacto de gobierno con Podemos?

R.- No voy a a negar que nuestro objetivo estas elecciones es gobernar en solitario, pero los españoles han decidido que los gobiernos sean de coaliciones. O hay una coalición entre el Partido Socialista y el Partido de Yolanda Díaz. O hay una coalición sí o sí del Partido Popular y Vox.

P.- ¿Qué puede significar un gobierno entre el PP y Vox?

R.- Estamos viviendo ya lo que significan los gobiernos del Partido Popular y Vox, y lo estamos conociendo en Castilla y León, con recortes en servicios a los trabajadores, por ejemplo, han desaparecido los servicios de prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de que ha desaparecido el servicio de mediación laboral.

Estamos hablando de que la política económica y laboral del gobierno del Partido Popular y Vox aquí están provocando que los propios empresarios e inversores digan que no quieren venir a Castilla y León por la inestabilidad en la legislación económica y laboral. Pues nos traen muy malos augurios. Pero es que nos preocupa también lo que están haciendo con la mitad de la población.

Yo no dudo que en esta comunidad autónoma puede haber casos aislados de okupación. Pero es que el Partido Popular ha decidido invertir dinero público en oficinas antiokupa, que en su primer mes de vida, en nuestro caso, ha recibido seis consultas. Pero ese mismo Partido Popular, rompiendo consensos, ha decidido eliminar servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género que están sufriendo en nuestra provincia, que el año pasado fueron 850.

P.- ¿Qué vaticinio hace, en cuanto al número de diputados en Burgos?

R.- Las sensaciones que tenemos es que son 2-2 y los datos que tenemos también. No hay posibilidad de que entre una sorpresa y la lucha está en el Senado, donde nosotros aspiramos también a mantener a los dos senadores.

P.-Es la primera campaña electoral en pleno verano, ¿cómo la está percibiendo?

R.- Pues más animada de lo que esperábamos porque éramos conscientes de que la gente está muy animada y tengo que reconocer que en ciudades como Burgos, cuando hay mucho votante decepcionado con lo que ha sucedido en el pacto de perdedores del Ayuntamiento, mucha gente que no votó al PSOE se dirige a nosotros diciendo que no van a desperdiciar su voto en opciones minoritarias, que son conscientes de que ahora lo que nos jugamos está entre el PSOE y el PP.

Y luego también hay mucho votante desencantado del Partido Popular con lo que están haciendo. Yo creo que el Partido Popular, en la deriva en la que están entrando asumiendo los puestos de Vox asumiendo esas subidas de salario justificadas asumiendo ruptura de consensos democráticos como la lucha contra la violencia de género, están decepcionando a muchos votantes populares, a muchas votantes del Partido Popular.