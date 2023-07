La ruta jacobea remonta y la Casa del Cubo recibe 11.000 peregrinos en 2023

Laura Briones Burgos

La festividad de su santo y razón de ser deja a los Amigos del Camino de Santiago de Burgos razones añadidas para celebrar. Y es que, avanzado el año en el que la OMS ha decretado el final de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, también ellos dan por zanjada una pandemia que mermó considerablemente la afluencia de peregrinos. Las cifras más recientes, sin embargo, evidencian la remontada.

El presidente de la agrupación local, Jesús Aguirre, indica que en lo que va de 2023 la Casa del Cubo, sede del albergue municipal, ha alcanzado los 11.000 usuarios y según su experiencia cabe estimar que serán 22.000 las personas que al término del año habrán pernoctado en las instalaciones de la calle Fernán González.

El dato, lejos del récord, es «notable» tras la crisis sociosanitaria padecida y los cambios que acarreó. «En primer lugar hemos reducido el aforo a 120 plazas y además, tras la pandemia, mucha gente que se anima a recorrer el Camino de Santiago cambia los albergues por establecimientos hoteleros o pisos turísticos porque no quiere compartir los espacios», explica Aguirre.

En esta tesitura, el movimiento registrado por estas dependencias, que además no son únicas en la ciudad, pues existen otros dos albergues de peregrinos, se antoja realmente meritorio. Así lo entienden desde la asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, cuyo presidente destaca que, además de la afluencia, también se ha recuperado el perfil tradicional del viajero jacobeo.

El 85% de los peregrinos que pasan por la Casa del Cubo vuelven a ser extranjeros, principalmente de las cinco nacionalidades típicas ya antes de la covid-19: coreanos del sur, verdaderos devotos de la ruta, italianos, alemanes, franceses y estadounidenses. Del 15% restante, caminantes españoles, el grueso -en torno al 60%- proviene de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid.

Recobrado el pulso, toca ahora dedicar los esfuerzos por preservar el espíritu del Camino de Santiago, no en vano el fomento del peregrinar tradicional -«desde el respeto a todas las opciones», apunta Aguirre- es uno de los objetivos fundacionales de la entidad que gestiona este albergue desde su inauguración en 2008. Por esta razón asumían, como parte de Camino Francés Federación, la decisión común de no admitir maletas en sus dependencias desde el pasado mes de junio. «Es un criterio más, como brindar acogida mediante hospitaleros voluntarios. Es nuestra manera de prestar con la máxima calidad este servicio por el que no nos lucramos», recuerda.

Su labor y las instalaciones se mantienen gracias a las aportaciones de los usuarios y al convenio anual suscrito con el Ayuntamiento. Hasta el año pasado se suplementaba con una ayuda extraordinaria para compensar el descenso de la actividad por la pandemia. «Hemos trasladado a la alcaldesa, al vicealcalde y a la responsable de Cultura que en las condiciones actuales ya no lo necesitamos. Nuestra vocación es altruista», subraya Aguirre, convencido además del papel del albergue como «embajador». «La atención que prestamos marca la imagen que miles de extranjeros se llevan de Burgos», añade.

PUENTE MALATOS

Esa proyección la completa el estado de la ciudad al paso del peregrino. Y es aquí donde los Amigos del Camino de Santiago suman peticiones a la Administración local, algunas de ellas ya históricas, como la renovación de la señalización.

No cejan, sin embargo, en su empeño y en la reciente reunión mantenida con los representantes del nuevo equipo de Gobierno les hacían saber la urgencia de esta mejora a la que se añaden deseos como la «dignificación» del pueblo antiguo de Gamonal, el acondicionamiento de las entradas históricas de la ruta (aunque sea otra, la de Fuentes Blancas, la más frecuentada) o el arreglo del último tramo de la calle Fernán González, ahora paralizado. «Entendemos que lo primero es solventar la escasez de aparcamiento, pero esperamos que no caiga en el olvido», aclara Aguirre.

Reclama también la limpieza del puente Malatos, el único por el que pasan los peregrinos y «da asco, está lleno de pintadas», apostilla.