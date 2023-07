El presidente de la IGP Morcilla de Burgos sobre las fosas franquistas: "Queremos rescatar huesos para cobrar 400 euritos de pensión"

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Roberto Da Silva carga contra los familiares de los represaliados y asegura que algunos ni siquiera han conocido a su padre: "A tu madre sí, pero tu padre no sabes quien era".

El presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, ha realizado recientemente unas polémica declaraciones sobre las fosas franquistas y aquellas personas que todavía hoy tratan de encontrar los restos de sus familiares asesinados durante la Guerra Civil y los años posteriores. Una labor que para Da Silva tan solo responde a intereses económicos, puesto que asegura, en alusión a esas familias, que "queremos rescatar los huesos de los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros pensión".

Durante una entrevista concedida a Radio Evolución, Da Silva se detiene algunos segundos sobre este asunto para cargar con unas declaraciones insólitas contra aquellas personas que buscan los restos de sus antepasados para poder darles sepultura y evitar que caigan en el olvido en fosas comunes perdidas en cualquier lugar remoto.

No obstante, el presidente de la IGP Morcilla de Burgos no lo ve así, puesto que asegura que "si tu eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no un Hommo Antecessor, con esos ámbitos de protección de la Memoria Histórica eres capaz de llevar 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal", todo ello con un marcado tono sarcástico.

Sin embargo, estas declaraciones no se quedan aquí, puesto que Da Silva también ironiza en la misma entrevista radiofónica con que muchas de estas personas que buscan a sus familiares ni siquiera han conocido a su padre. "A tu madre sí, pero a tu padre no sabes quien era", apostilla. Por todo ello, también considera que la sociedad tiene una memoria muy "frágil" porque "buscamos en las cunetas y tenemos a los abuelos en los asilos y les dejamos que se nos mueran de asco", todo ello enmarcado en unas aseveraciones cuanto menos sorprendentes.

Palabras las de Da Silva que no han pasado desapercibidas, especialmente en redes sociales, donde han sido ya varios los usuarios los que han criticado su intervención. Entre ellos, el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien opina que el presidente de la IGP Morcilla de Burgos "debería disculparse" porque lo dicho en la entrevista "es un insulto gratuito a las familias que aún buscan los restos de sus seres queridos".