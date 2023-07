El bipartito subcontrata un estudio que determinará el futuro de la ciudad

Laura Briones Burgos

Apenas 45 días después de asumir sus respectivos cargos como representantes municipales, los integrantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos presumían ayer de «estabilidad y unidad de acción». Escenificaba el bipartito estos dos puntales de su trabajo conjunto con una comparecencia ante los medios en la que, desayuno mediante, ofrecieron los frutos de su primer mes y medio de trabajo. La alcaldesa, Cristina Ayala, abrió la ronda y resumió en seis aspectos el giro de timón con el que PP y Vox encaran el mandato.

A la buena conexión entre ambas formaciones, la regidora añadió el afán unánime por definir un plan de ciudad. «Una de las cosas que criticábamos del anterior equipo de Gobierno es que no tenían rumbo y nosotros nos comprometimos a concretarlo no solo en el día a día, también a medio plazo», explicó.

El punto de partida de este propósito será un informe de la situación, un análisis que se adjudicará a una empresa a través de un contrato menor a punto de firmarse. Este encargo busca conocer cómo está la marca Burgos tanto dentro como fuera de la ciudad. «Queremos saber cómo estamos posicionados, en especial en lo referido a industria, cultura y patrimonio», precisó Ayala. Sus conclusiones serán la base del citado plan que se desarrollará entre 2024 y 2035.

Preguntada por los detalles del encargo, la alcaldesa mencionó como posible beneficiaria a la consultora Redlines y aseguró que, «al tratarse de un contrato menor, el importe en todo caso será inferior a 15.000 euros». Estimó, eso sí, que habrá «una primera aproximación a lo largo del mes de octubre».

Más allá de esta declaración de intenciones que se concretará en las próximas semanas, Ayala incorporó a su balance otros aspectos relevantes de sus primeros días como regidora. No faltó en el repaso el capítulo dedicado a «reajustes de proyectos que no han funcionado o no son prioritarios».

Aprovechaba la ocasión para salir al paso, con contundencia, de las sucesivas reacciones que han suscitado algunas renuncias a iniciativas heredadas, tales como el Mercado Norte o Burgos Río: «¿Alguien esperaba que no hiciéramos cambios? Esa expectativa sería de los que no quieren que la ciudad avance. Nosotros tenemos claro que para no hacer nada ya estaba el anterior equipo de Gobierno, por eso llegamos, precisamente, para cambiar las cosas. Y para hacer una tortilla hay que romper huevos».

El impulso a nuevos proyectos, como el recinto ferial, en el que Urbanismo ya trabaja, y la reorganización del Ayuntamiento, con la cobertura de vacantes como prioridad, completan el listado de seis hitos sobre los que la primera edil articulaba su discurso.

Por su parte, el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores suscribió las palabras de Ayala e incidió, con cierta emoción, en la buena sintonía del bipartito: «No somos dos partidos, somos un gran equipo».

Tomaba la palabra tras un exhaustivo repaso por parte de Cristina Ayala de los pasos dados desde el 17 de junio área a área. Se detuvo incluso en Promueve, para avanzar que ya se planifica su «reorganización» y que, tal y como avanzó este periódico, el Proyecto Europa finalizará tras su segunda edición al considerar que no es coherente con los fines de la sociedad. Anunció además que se volverá a sacar a concurso la cafetería del Fórum con un canon más asequible, «porque la idea no es que el Ayuntamiento gane dinero, sino facilitar la prestación de un servicio».

En Servicios Sociales destacó la actualización de precios del cívico de Fuentecillas y el refuerzo del Aula Faro de apoyo a la digitalización de personas mayores, «que se ampliará a tres cívicos más».

Festejos concentra sus esfuerzos en la «mejora de los tiempos» y en recuperar las tardes de baile para mayores tal y como prometió el PP en campaña electoral. «Volverán de manera rotatoria por distintos puntos de la ciudad», precisó la alcaldesa, para dejar caer que también preparan, consensuada con las AMPAS, una alternativa de ocio para los jóvenes de 12 a 19 años. «También se ha gestionado una nave para las carrozas» y se prepara un programación estable de charangas en distintos espacios.

Sobre Movilidad, la regidora subrayó los trámites del nuevo contrato de la zona azul y el diseño de un plan de ciclabilidad. Afirmó además que el área de Seguridad, junto a Fomento, busca una solución a los problemas de Protección Civil, tanto en relación con su sede como con el conflicto actual con su personal.

Entre otros asuntos se detuvo en hitos como el diseño de un plan especial de limpieza de suelos y polígonos, desde Medio Ambiente, o los trámites para implementar una bonificación del IBI a las familias numerosas, decisión «clave» para Vox.