Así ve el comercio de Gamonal la llegada de Pepco

Marta Casado Burgos

El comercio de Gamonal está expectante ante la llegada de la multinacional Pepco a la calle Vitoria. Una de las cadenas líderes en productos low cost ha elegido el barrio de Gamonal para instalar su primera tienda en Burgos. Un establecimiento denominado de «gran formato» que abrirá sus puertas en la calle Vitoria 198, los antiguos Garaje 200, a finales de agosto.

«La llegada de nuevas cadenas o franquicias es positivo, si además no se pueden encontrar en otras partes de la ciudad, atraerán a más clientela a nuestro barrio», explican el técnico de la Asociación de Comerciantes Zona G, Borja García. En la misma línea se expresa la presidenta de la entidad, Victoria Vélez quien considera que «hay gente que lo ve bien pero no sé si, al final, afectará o no al comercio pequeño».

Celebran la apertura de nuevos establecimientos en un barrio, Gamonal, y en una calle, como la calle Vitoria, con muchos carteles de se vende o alquila en los bajos comerciales. Solo se salvan de nuevas aperturas los bazares chinos de menaje o textil. Es, precisamente, el tipo de establecimientos que, creen, más se resentirá con la llegada de Pepco. «Por el tipo de tienda, esta cadena está especializada en productos low cost con un cliente específico, quizás los más afectados por su apertura serán los bazares asiáticos del barrio»,explican desde Zona G.

Para Victoria Vélez lo que está claro es que «al comercio local del barrio no le afectará mucho porque quien entra en las tiendas busca otro tipo de productos, podrán competir en precio o en otras cosas, pero en calidad no aunque ya veremos que pasa», señalan aunque confían en que atraerá gente pero «al tener un target de cliente diferente no creo que se vean perjudicadas las tiendas del barrio». Quizás es el revulsivo que el comercio de Gamonal necesita, habida cuenta del paseo con locales vacios que se puede dar por la zona.

La multinacional polaca Pepco ha anunciado su entrada en Burgos para finales de agosto. Aunque se barajaron opciones de establecerse en el centro finalmente se ha optado por el barrio de Gamonal. Será una «tienda de formato grade» que abrirá a finales de agosto, coincidiendo con el inicio de la vuelta al cole.

Este establecimiento, que sería el cuarto en Castilla y León tras los presentes en Valladolid, León y Palencia, al ser de gran formato, permitirá ofrecer «todo el surtido de moda, hogar, alimentación, juguetes, perfumería, droguería y mascotas», explican desde la empresa.

La apertura de Burgos se plantea al mismo tiempo que la que se llevará a cabo en Pamplona. También está muy activa su expansión en Galicia y Cataluña, otro de los focos de interés de la firma. Aunque los formatos de tienda en León y Palencia están vinculados a un Centro y un Parque comercial, respectivamente, en Burgos se apuesta por una tienda a pie de calle. En concreto se ha elegido un emplazamiento privilegiado en la calle Vitoria en Gamonal donde será muy bien recibida la firma de low cost y permitirá animar un espacio comercial marcado por los cierres constantes y los locales vacíos en los últimos años.