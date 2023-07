El comercio afronta la recta final de las rebajas con un 20% menos de facturación

Marta Casado Burgos

El periodo de rebajas empezó de manera imprevisible, ante el anuncio totalmente inesperado de Inditex para iniciar la temporada de descuentos. Todos siguieron la ola porque «no te queda otra». Y lastra el periodo de descuentos que, antaño, generaba colas y expectación. Nos hemos acostumbrado a vivir en la oferta constante y en la rebaja a destiempo y la esencia de las rebajas, liberar stock de temporada, se ha perdido, según los comerciantes.

Eso conlleva que, este año, una vez más, las rebajas «están siendo raras, en los últimos años pasa que es una época rara dependemos de Inditex y luego todo queda diluido por las ofertas constantes», lamenta la portavoz del sector comercial de equipamiento de la persona de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC), Meritxel Mérida. Calculan que las rebajas han reducido sus ventas en el pequeño comercio un 20% en Burgos. «Este periodo ya no es mucha venta en poco tiempo, ahora es una venta lenta, mucho más lenta», sostiene.

Para la presidenta de la Asociación de Comerciantes Zona G, Victoria Vélez, considera, a título personal, que «ha ido bastante bien aunque se nota que a partir del viernes al medio día que ya hay bajón considerable de gente y también de ventas, pero como que hay vertiente que se reparten más en verano, antes todos se iban en agosto, y ahora se reparte».

Aunque no en todos los negocios del equipamiento de la persona en Gamonal ha tenido un mismo funcionamiento. «La gran mayoría considera que ha sido una peor campaña de Rebajas que el año pasado», explica el técnico de la Asociación de Comerciantes Zona G, Borja García. El factor diferencial en este caso parece ser la disponibilidad de las tiendas de venta on line. «Hay establecimientos que nos comunican un ligero aumento de ventas on line, los que disponen de tienda virtual, pero en general consideran que se ha reducido el flujo de personas y el gasto medio por persona», añade.

Con todo las Segundas rebajas, los descuentos más agresivos para liberar el stock, también se han adelantado con respecto a otros años. La mitad de los establecimientos ya están en esa fase de la misma manera que la mitad de los establecimientos de Gamonal optaron por adelantar unos días las rebajas con respecto a la fecha tradicional. Siguiendo la estela de grandes operadores como Inditex.

De ahí que los comercios de proximidad, tal y como avanzaban en el inicio del periodo de rebajas, prefieran un marco ordenado que equipare la posición de grandes y pequeños operadores.

Al inicio de las rebajas, las asociaciones comerciales zonales ya lamentaban este desbarajuste de la vida en rebajas constante. De ahí que las asociaciones del pequeño comercio planteen la necesidad de poner orden en el periodo de rebajas. «Los descuentos tienen todo que ver con el stock de temporada, y por tanto, están circunscritas a un periodo temporal concreto, liberalizarlo es desvirtuarlo y jugar con los precios de las prendas», señalaban en el inicio abrupto de las rebajas.

Bonos al consumo

Tras un agosto, que se prevé flojo por las vacaciones de los burgaleses. Llega septiembre. Un periodo en el que los comerciantes buscan ubicar los bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos. El concejal de comercio, Raúl Martínez, anterior portavoz de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico, ya ha garantizado su continuidad a las asociaciones comerciales. «Los bonos ya nos han confirmado que van a llegar, la idea es en octubre, que te permite cubrir ese periodo previo a navidades, pero es complicado no sabemos fechas», explica Meritxel Mérida.

Los bonos al consumo son adelantos de compra que realizan los burgaleses donde, hasta ahora, el ayuntamiento ponía un 70% de la cantidad y el resto el particular con un número de bonos determinado por persona. Una actividad que, como se ha visto en las dos ocasiones en las que se ha llevado a cabo, tras un inicio titubeante por el colapso en la web, las ventas funcionan muy bien en el comercio. No tanto en hostelería y gimnasios, aunque aún no se ha concretado como se desarrollará la campaña, si se incluirá o no a estos otros dos sectores, Lo que queda claro es que «será difícil que lleguen a septiembre y octubre».