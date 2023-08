'La casa del Secretario'. El sueño cumplido de Ángela y Javier en Rabanera del Pinar

Virginia Martín Burgos

Ángela Ruiz solo tiene buenos recuerdos de Rabanera del Pinar, el pueblo de sus abuelos maternos. Desde que «era un bebé» ha pasado allí sus veranos, Semana Santa, puentes y fiestas. Ahora, junto a Javier Inés- su pareja- ha cumplido su sueño de tener una casa propia en la pequeña localidad. «La más bonita y especial del lugar. La Casa del Secretario», asegura emocionada.

El camino no ha sido sencillo pero todo lo que ha tenido de difícil el proceso también lo ha tenido de emocionante. Esta joven natural de Aranda de Duero lleva años viviendo en Guadalajara, de donde es su pareja, pero su conexión con Rabanera del Pinar no se ha roto nunca. «Venimos prácticamente todos los fines de semana. Aquí somos muy felices», apunta Javier.

Una felicidad que ahora tiene cimientos y mucha personalidad. Hacerse con la que fue la antigua casa de los maestros y posteriormente del secretario del pueblo llegó casi por casualidad y surgió de una conversación con Angelita, la abuela de Ángela que a sus 88 años pasa la mitad del año en el «pueblo de sus amores».

«Yo le decía a mi abuela que ojalá encontrar en el pueblo una casa o un espacio para comprar pero nadie se quería desprender de sus inmuebles porque se lo querían dejar a sus hijos», explica la joven burgalesa. Hasta que fijaron la vista en la casona de los maestros, un inmueble de los años 40 deshabitado desde hace décadas.

«A mi abuelo le encantaba esa casa», recuerda Ángela con cariño y añoranza, al tiempo que explica que pidió a su abuela que preguntara en el ayuntamiento de la villa por el estado de la finca.

Resultó que el Consistorio estaba pensando ponerla a la venta porque «era un problema tenerla en esas condiciones» y poco después el inmueble salía a subasta. Junto a Ángela y su pareja un vecino de la localidad pujaron por la casa pero finalmente el vecino retiró la puja y Ángela y Javier se hicieron con la casona.

Pero el camino no había hecho nada más que empezar. Aquel 5 de noviembre de 2021 comunicaron a la pareja que la casa era suya y ellos decidieron arrancar una especie de diario digital en Instagram bajo el nombre @esta_ruina_es_nuestracasa. «Nació como algo muy personal y para enseñar a amigos y familiares el proceso de recuperación y creación de la casa», explica Javier.

Pero «un golpe de suerte» cambió el transcurso de la cuenta. «Hicimos un reel con el antes y el después de la casa y se hizo viral», explica Ángela. Ahora en la cuenta, más de cien mil personas siguen las peripecias de la pareja con la casa y el proceso de reforma. «Nos escribe gente que está en el mismo proceso o interesada en las reformas y hemos creado una comunidad muy bonita».

De hecho, la pareja bromeaba con ello antes de que todo arrancara. «En la televisión hay decenas de programas de reformas y Ángela y yo nos reíamos pensando que si algún día nos veíamos involucrados en una reforma grabaríamos un diario para compartirlo». Y dicho y hecho. «Pero nunca pensamos que llegaríamos a este número de personas», añade.

Una señal

‘La Casa del Secretario’ está «en un lugar privilegiado de Rabanera», apunta al burgalesa. Junto al río, el robledal y los huertos, siempre forma parte de las imágenes que se toman de la iglesia de la localidad.

La pareja ha visto como la vivienda «se ha ido hundiendo» con el paso del tiempo. «Estaba en ruinas pero es una casa preciosa realizada con materiales y técnicas de la zona», apunta la joven. Cuando pudieron entrar en la casa, hace ya casi dos años, la pareja descubrió en su interior decenas de muebles y recuerdos de quienes allí habían pasado parte de su vida. Pero si había un objeto en el interior que emocionó a estos jóvenes fue un viejo armario. «Cuando lo abrí vi que estaba firmado por Félix Ruiz Campos, el abuelo de Ángela», explica Javier.

Aquel hallazgo emocionó a la ribereña, que no dudo en llamar a su abuela para preguntarle qué hacía aquel mueble allí. «Mi abuela me explicó que hacía muchos años habían entregado el armario a quien vivía en la casa porque antes no se tiraba nada». Lo que para unos puede ser una mera casualidad, para Ángela y Javier fue una bonita señal. «Habíamos escogido la casa indicada», apunta emocionada y asegura que el armario tendrá su lugar en la casa.

Las primeros trabajos en el inmueble han sido tirar una casetas que había junto a la vivienda, vaciarla y quitar el tejado. «Lo hemos hechos nosotros mismos porque el presupuesto es el que es y todo lo que podamos hacer lo haremos», explica Javier, que señala que «hemos mantenido los muros de piedra de sesenta centímetros de espesor porque son una joya arquitectónica». Conscientes de que el momento para comprar y reformar- con una pandemia, una guerra y una crisis- «tal vez no ha sido el mejor» aseguran que son «pacientes y persistentes» y esperan poder disfrutar de Rabanera del Pinar en su casa lo antes posible.

Por delante queda al menos un año de obras. «La cuadrilla ha empezado a trabajar esta misma semana», apunta Ángela. «El suyo es un trabajo que nos atrevemos a realizar y creemos que lo mejor es que lo hagan profesionales». Profesionales «de la zona» porque si algo tiene clara la pareja es que «hay que invertir en la comarca y en lo que ahora denominamos España vaciada».

Si todo marcha según lo previsto, Ángela y Javier podrán disfrutar de ‘La Casa del Secretario’ el próximo verano. «Será un sueño cumplido», aseguran emocionados.