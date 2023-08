¿Cómo ha cambiado Burgos? Este burgalés muestra en redes cómo era la ciudad en los años 80 y 90

Virginia Martín Burgos

El amor de Luis Ángel Saldaña por la fotografía comenzó cuando solo era un niño. Su padre le regaló una Kodak Automatic cuando tenía 12 años. «Un día llegó a casa con una cámara que le habían regalado las monjas y nos preguntó que quién la quería y dije que yo». Aquel pequeño gesto se convirtió en una afición para toda la vida y es que desde ese momento este vecino burgalés empezó a hacer fotos de todo lo que le rodeaba.

Con el paso del tiempo, Luis Ángel fue comprando material y nuevas cámaras. Una Olympus fue su gran compañera de aventuras y creó un fondo fotográfico de miles de imágenes, cientos de ellas de la ciudad de Burgos, que desde hace un año y medio comparte en su cuenta de Instagram @miqueridoburgos. «En casa guardo miles de diapositivas y negativos, que poco a poco estoy digitalizando», apunta el burgalés.

Luis Ángel muestra una parte de su colección de fotografías.©Tomas Alonso

Luis Ángel es, además, coleccionista de imágenes y de postales antiguas de la ciudad y asegura que todo lo que sabe de fotografía lo ha aprendido «de forma autodidacta: haciendo muchas fotos y leyendo mucho libros sobre el tema», apunta. Hace un tiempo, el burgalés pensó que «sería conveniente digitalizar todo el material que tengo para no perderlo» y es que «si bien los negativos se conservan en buen estado, las diapositivas con el paso del tiempo van perdiendo calidad».

Aunque el fotógrafo aficionado pensaba realizar esa tarea una vez jubilado, con la llegada de la pandemia adelantó el proceso. «Mi mujer me animó y empezamos a digitalizar archivos en casa con un escáner y ahora lo estoy haciendo en tiendas especializadas porque la calidad es mucho mejor».

En aquel momento, Luis Ángel también empezó a pensar en dar visibilidad a las imágenes que durante años había hecho de la ciudad. «Me puse en contacto con Isaac de @Burgosenelmundo y durante tres meses le mandé una foto diaria para que la publicara en sus redes y la gente viera cómo era la ciudad hace unos años». Fue también una charla con Isaac la que le animó a mostrar él mismo sus instantáneas.

El tren a su paso por la calle Madrid en 1990.LUIS ÁNGEL SALDAÑA

Estado actual de la calle Madrid.LUIS ÁNGEL SALDAÑA

Así nació su cuenta de Instagram: @miqueridoburgos. En ella comparte imágenes de la ciudad de los años 80 y 90 y una comparativa con fotos actuales. «Tengo unas 400 imágenes de estas décadas y es impresionante ver el antes y el después. El cambio tan grande que ha pegado la ciudad en treinta o cuarenta años», apunta el fotógrafo.

Entre las imágenes, se puede ver una plaza del Rey San Fernando aún con tráfico, una Llana de Afuera con tilos, la calle Madrid cruzada por las vías del tren o el Teatro Principal con la piedra negra. «A la gente le encanta ver esta imágenes del antes y del después y al ser fotos de los 80 y los 90 llegan a generaciones tanto más mayores como jóvenes», explica Luis Ángel, quien añade que «la gente valora mucho el trabajo que ha supuesto y que supone».

Asegura que no hay ninguna imagen de la ciudad que guarde con especial cariño, pero sí tiene en la memoria alguno de los días en los que salía cámara en mano a retratar la ciudad de sus amores. «Hubo un domingo que salí de trabajar de la fábrica de madrugada porque había estado en el turno de noche y cuando acabé cogí la cámara y me fui a recorrer la ciudad para hacer fotos aprovechando que no había gente», recuerda entre risas.

Luis Ángel con algunas diapositivas.©Tomas Alonso

Por ahora, Luis Ángel quiere seguir mostrando el antes y el después de la capital burgalesa a través de su cuenta den Instagram, pero en breve también lo hará en exposiciones físicas. Una de ellas en el Café de las Artes. «Será allá por el mes de noviembre o diciembre», avanza. Seguramente un poco antes, algunas de sus fotografías también puedan contemplarse en el Club El Soto. «Se pusieron en contacto conmigo porque estaban interesados en ellas y les dije que sí».

Sea donde sea, el burgalés seguirá mostrando su amor por la fotografía y por la ciudad que le vio nacer.