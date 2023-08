El Ayuntamiento comprará 7 nuevas viviendas antes de fin de año para culminar el realojo de El Encuentro

Virginia Martín Burgos

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos debe seguir dando pasos para culminar el reaolojo de las familias residentes en el poblado chabolista de El Encuentro. Así, la concejal de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha señalado tras la celebración del consejo de la gerencia que una vez se ha producido el reaolojo de 8 familias, el objetivo es «seguir dando pasos para hacer lo propio con las 13 familias que aún viven en el poblado».

La popular señaló a este tenor que «del último procedimiento de compra finalmente se han adquirido cinco de las seis viviendas previstas» y «se incorporan al Programa Dual». Antes de que acabe el año, el Ayuntamiento deberá adquirir otras 7 viviendas, para cumplir con el convenio para la erradicación del chabolismo firmado con la Junta de Castilla y León.

Sobre esta cuestión, la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez se mostraba especialmente preocupada por «la inacción del actual equipo de Gobierno». La socialistas señalaba a este tenor que «tras dos y meses y medio en el Gobierno no se ha escriturado la compra de las viviendas, no se ha abierto el nuevo proceso de realojo ni se ha avanzado en los pliegos del desmantelamiento del poblado» por lo que «hay una preocupación porque nuevas las familias ocupen las chabolas desalojadas».

Subvenciones

Por otra parte, el consejo de la gerencia dio luz verde a las bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro centradas en la formación y promoción del empleo de la mujer y en igualdad de género dotadas con 41.000 euros. En este mismo sentido se han aprobado las bases para entidades dedicadas a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión «por una valor de 35.000 euros», apuntó Ballesteros.

Fuera de la mesa se han quedado las subvenciones destinadas a los sindicatos. Tal y como explicó Rodríguez, «el equipo de Gobierno ha decidido eliminar estas subvenciones creadas por el anterior equipo de Gobierno una vez que la Junta decidió aplicar políticas de tierra quemada con el Diálogo Social».

Señaló que «a la vista de que el bipartito de Vox y PP en el gobierno de la Junta eliminaba servicios que eran importantes para determinadas personas en riesgo y que ofrecían los sindicatos, desde el Ayuntamiento tratamos de compensar esa desaparición». Una compensación que no ha continuado este año y es que «el equipo de Gobierno asegura que el Ayuntamiento no tiene competencias de empleo» y «si la Junta no lo hace, nosotros tampoco».

Así, la socialista lamentó que la capital burgalesa «se ha sumido en el abandono de las políticas de empleo con lo que eso supone para acciones como los Planes de Empleo o la oficina de empleo joven».

En este sentido, la concejal socialista criticó que el equipo de Gobierno «únicamente ha sido capaz de aprobar 11 de los 59 convenios que el Ayuntamiento mantiene con entidades sociales de Burgos». Añade que «si bien es un tema complejo cada año», teme que «en esta ocasión ni siquiera se firmen los convenios en el mismo año en curso».