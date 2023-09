El potencial de los videojuegos, objeto de estudio (y diversión) en la Universidad de Burgos

Diego Santamaría Burgos

Tras cuatro años de ausencia, fundamentalmente por culpa de la pandemia, la UBUParty volvió este jueves a la carga con el objetivo de demostrar que el mundo de los videojuegos no es una mera pérdida de tiempo. El tópico de 'matar marcianitos' en vez de hacer algo útil se desmonta en un abrir y cerrar de ojos al comprobar lo que esta industria es capaz de aportar a la sociedad cuando se retroalimenta con otros sectores que a priori nada tienen que ver.

Hasta el domingo 3 de septiembre, 120 participantes procedentes de distintos puntos del país se dan cita en el polideportivo de la Universidad de Burgos (UBU) para batirse el cobre online en torneos de populares videojuegos como Fornite, League of Legends, Counter Strike Go o Pokemon. La cita se asemeja a un festival de música en el que los escenarios son sustituidos por pantallas.

«La gente viene con amigos, trasnocha...», comenta entre risas Juan Tostón, presidente de Burgos Gaming Club, satisfecho por la grata acogida de una octava edición donde casi la mitad de los asistentes vienen de fuera y con un reparto cada vez más proporcional entre hombres y mujeres (60-40%). Al mismo tiempo, agradece el trabajo de los 17 voluntarios que colaboran en la organización. Según ha podido constatar, «el buen rollo es increíble» y se mantiene intacta la «ilusión de querer aprender».

Participantes en UBUParty 2023.SANTI OTERO

Pero no todo es jugar. La UBU pretende sacar pecho de su Grado en Diseño de Videojuegos y «poner en valor» el potencial del Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA). «La tecnología que utilizan es impresionante», asegura la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, mientras ensalza la «profesionalidad» y el carácter «multidisciplinar» de los equipos de distintas áreas que convergen en su seno. De hecho, «no se expande más porque no tienen tiempo para trabajar en todos los proyectos que les llegan».

Calderón destaca además el desempeño del Grupo de Investigación de Diseño Inclusivo Personalizado (DINPER), también presente en UBUParty, por su capacidad de aprovechar los recursos que ofrece la realidad virtual para su posterior aplicación en «situaciones reales» de vital importancia como, por ejemplo, la «intervención médica o psicológica». Aunque no lo parezca, los videojuegos tienen mucho que aportar y las investigaciones, poco a poco, van dando sus frutos.

Aprendizaje continuo

La formación en nuevas tecnologías obliga a reciclarse constantemente. Cualquier avance hoy se volverá obsoleto mañana y no cabe duda de que la irrupción de la inteligencia artificial (con sus pros y sus contras), la impresión 3D o la realidad virtual llevan tiempo marcando un antes y un después que parece no tener límites. En base a ello, UBUParty propone una serie de charlas, talleres y actividades paralelas para conocer a fondo los entresijos de una industria que no deja de evolucionar.

Abrió la veda el jueves por la tarde Daniel Guerra, del Grupo de Investigación en Simulación y Realidad Virtual del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), con una ponencia sobre las aplicaciones transformadoras que brindan los videojuegos a múltiples sectores como la educación, el marketing, el turismo o la automoción. Tras esta primera toma de contacto, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Sergio Paniego, abordaría este viernes la aplicación presente y futura de ChatGPT en los videojuegos. Por su parte, Juan García (Abadía Tecnología) se encargaría a continuación de analizar lo mucho que puede dar de sí la impresión 3D mientras Mario Alaguero, profesor asociado de la UBU, introducía al público en los juegos de mesa de Burgos.

El ciclo prosigue este sábado con Javier López, de MorcillaConf, hablando sobre Inteligencia Artificial Generativa y el doctorando en Ingeniería Biomédica, Pablo Sarabia, desgranando los retos y posibilidades de las prótesis cerebrales virtuales. Por su parte, Alejandro Ronda imparte un taller sobre fotografía y edición con un smartphone y el técnico de ÍTACA, Samuel Arias, dará una serie de claves básicas para desarrollar un videojuego sencillo.

También en clave pedagógica, la profesora de Lengua Española de la UBU, Aránzazu García, planteará un futuro -o quizá ya presente- con videojuegos en las aulas. Además, la exalumna del Grado de Comunicación Audiovisual, Sofía Sanz, presentará su corto Splen junto al resto del equipo para relatar su experiencia en cada una de las fases del proyecto.

Por todo esto y mucho más, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos se muestra orgullosa del trabajo realizado por los voluntarios desde hace un año para que UBUParty haya vuelto a hacerse realidad. Del mismo modo, no duda en ensalzar la colaboración de todos aquellos antiguos egresados que ahora vuelven para «apoyar» el evento. Y es que si algo han dejado patente es que «su bagaje se nota».