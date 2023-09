La geolocalización móvil confirma que un tercio del turismo foráneo en Burgos procede de Francia

Diego Santamaría Burgos

El eslogan Burgos, Origen y Destino, concebido para atraer el turismo vendiendo los encantos de la provincia, bien podría aplicarse a Francia. Más que nada, porque el país vecino sigue siendo el principal emisor y receptor de viajeros foráneos. La retroalimentación, constante a lo largo del año, experimenta un crecimiento exponencial a lo largo del verano. Lo demuestran los datos que recaba el Instituto Nacional de Estadística y, ahora, también las mediciones que el propio INE realiza tomando como base la geolocalización de los teléfonos móviles de los visitantes extranjeros.

Tomando como referencia la última medición (todavía en fase experimental) del organismo estadístico, la provincia de Burgos recibió el pasado mes de julio a 79.701 viajeros procedentes de otros países. Aproximadamente un tercio, 26.983 para ser exactos, vinieron de Francia. Según la información recogida a través de los teléfonos móviles de los turistas, Alemania, Bélgica, Portugal y Países Bajos sumaron un total 27.542 viajeros. El resto de países con mayor volumen de turistas que desfilaron por tierras burgalesas también eran europeos. Se trata de Polonia, Suiza, Italia, Suecia y Reino Unido.

La tónica es prácticamente similar tanto en la capital como en los principales municipios. En Burgos, mismos países en similar orden. Con Francia a la cabeza aportando 5.460 de los 18.495 visitantes geolocalizados. No en vano, Suecia no aparece en el ranking pero sí Estados Unidos con 517 turistas. Es la excepción, ya que en el resto de localidades no aparece recogida muestra alguna de viajeros procedentes de dicho país.

En Miranda de Ebro, con 10.353 viajeros ‘fichados’ a través de sus teléfonos móviles, también prevalece el dominio de Francia y del resto de países europeos que figuran en la estadística provincial. Por otro lado, resulta cuanto menos curioso que la muestra recogida en Aranda de Duero apenas contabilice 2.384 turistas (60 de ellos oriundos de Austria) mientras Briviesca acapara 6.496 (199 de Luxemburgo), Valle de las Navas 3.744 (76 desde Lituania) y Pancorbo 3.226.

La única excepción al predominio francés se sitúa en Estépar, donde el turismo portugués ocupa el primer puesto con 907 de los 1.966 visitantes registrados por esta metodología. Una excepción que se puede extrapolar a Castilla y León en su conjunto. Y es que Francia también constituye el principal foco de recepción de viajeros para todas las provincias salvo en Salamanca y Zamora. No es de extrañar, eso sí, al limitar geográficamente con nuestros ibéricos vecinos.

Con los datos a la inversa, también se puede determinar cuáles son los destinos que más eligen los burgaleses a la hora de viajar al extranjero en función de la triangulación de sus móviles. De acuerdo a los últimos datos difundidos por el INE, correspondientes al mes de junio, se puede observar que Francia se consolida como destino predilecto tanto en Burgos ciudad como en Aranda y Miranda. En segundo lugar, por motivos de cercanía, se encuentra Portugal. Y después, muy a la par, Italia y Alemania son dos opciones bastante recurrentes. En menor medida, aunque entrando en el top de los lugares más visitados, nos encontramos a Estados Unidos, Grecia y Marruecos. Y también Andorra, con una ínfima muestra de 64 turistas capitalinos.

Turismo interior

Tampoco varían las costumbres a la hora de viajar de puertas hacia dentro. En junio, el País Vasco volvió a ser el territorio más visitado por los 159.474 burgaleses geolocalizados. Sin embargo, Madrid fue el municipio con mayor número de viajeros al sumar más de 12.000 mientras Bilbao y Vitoria recibían 6.841 y 6.784, respectivamente. Por detrás, Valladolid contabilizó 4.076 y Santander 3.040. A continuación, cerrando la lista, se encuentran Erriberabeitia (Álava), Barakaldo, Benidorm, León y Logroño.

Entretanto, la provincia recibió durante el primer mes del verano a 232.571 visitantes nacionales. Una aplastante mayoría, más de 91.000, desde el País Vasco. Más de la mitad de Vizcaya (55.807), pero también muchos procedentes de Madrid (44.894) y de Álava (28.847). A tenor de estos datos -recordemos que en base a mediciones experimentales por geolocalización de teléfonos móviles-, es posible apreciar que el flujo de turistas vascos y madrileños durante la época estival marca la pauta en tierras burgalesas. El principal motivo, tal y como se aprecia sobre todo en el medio rural, obedece a las raíces familiares de quienes residen fuera de la provincia.