Deportes impulsa la reforma del edificio central de las piscinas de El Plantío

Laura Briones Burgos

Deportes se lleva el gato al agua en la última modificación de crédito del año. Y es que de los 2.782.100 euros que esta arañará el Ayuntamiento al remanente de Tesorería para Gastos Generales, el área liderada por César Barriada acapara 1,8 millones. De ellos, la principal partida, 989.000 euros en concreto, se destinará a agilizar la reforma del edificio central de las piscinas de El Plantío.

Estos trabajos culminarán una profunda rehabilitación de las dependencias que arrancaba con el arreglo del vaso familiar, para continuar con las inminentes obras de los vestuarios. El proyecto, redactado en el anterior mandato, contempla la renovación integral del inmueble de singular diseño en el que se ubica la cafetería, la enfermería, la biblioteca y el solarium.

Por importe, cabe considerar tal actuación como la apuesta central de esta ampliación presupuestaria que, además, incluye otras iniciativas "urgentes", según ha subrayado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

Así, el Servicio Municipalizado de Deportes recibirá el dinero solicitado para reparar el vallado del campo de San Juan de los Lagos, renovar las cortinas del polideportivo Esther San Miguel y el pavimento de San Amaro o remodelar los vestuarios del complejo de Río Vena, cuyo coste se aproxima a los 300.000 euros. También se sustituirá el césped del terreno de juego de fútbol 7 del Talamillo y se instalará alumbrado LED en el polideportivo El Plantío.

Por otra parte, el área de Almacenes Municipales verá atendida su petición de 400.000 para renovar las gradas de las que dispone el Ayuntamiento para acomodar al público en eventos de calle. "Llevan tres décadas sin actualizarse y es preciso un cambio, pues debemos garantizar la comodidad y sobre todo la seguridad", ha explicado el edil.

Vías Públicas obtendrá 227.000 euros para acometer los arreglos oportunos en las pistas deportivas exteriores de la ciudad, siendo su limpieza y asfaltado competencia específica del área de Obras, mientras que Deportes se encarga del mantenimiento de los distintos elementos, tales como porterías y canastas.

Cultura distribuirá sus 200.000 euros en distintas actuaciones, tales como el apoyo a la Escuela Municipal de Teatro, actividades complementarias del Salón del Libro Infantil y Juvenil y la programación de teatro, música y danza de octubre a diciembre.

Por su parte, Servicios Sociales podrá acometer gracias a esta modificación de crédito la instalación de un ascensor en el Espacio Mayor de Capiscol.

Manzanedo ha insistido en que todo lo contemplado se ejecutará por vía urgente de tal forma que pueda llevarse a cabo en el último trimestre del año. "Son actuaciones que no pueden esperar", ha asegurado. El tiempo no juega precisamente a su favor pues tras la aprobación provisional en el próximo Pleno, a celebrar este viernes, habrá que esperar a la definitiva, seguida por distintos trámites administrativos previos a la materialización de los proyectos detallados. No obstante, el concejal de Hacienda se ha mostrado convencido de que se llegará a tiempo.