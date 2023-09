El comercio del centro de Burgos vuelve a reivindicarse con una nueva edición de La Noche Abierta

Virginia Martín Burgos

El comercio del centro de la ciudad volverá a lucir sus mejores galas para celebrar una nueva edición de La Noche Abierta, una cita en la que «reivindicar la importancia de consumir en el comercio de proximidad», tal y como apunta la portavoz de la Asociación Centro Burgos, Belén Marticorena. Será el próximo 15 de septiembre a partir de las 20.30 horas.

La Noche Abierta es una gran fiesta de inicio de temporada al estilo de las citas de las grandes ciudades de compras en las que las tiendas no sólo abren hasta la media noche sino que, además, realizan actividades paralelas como desfiles de modelos, ofrecen pincho y música en directo, decoran sus tiendas, etc.

La cita, con más de una década de recorrido, es un encuentro único entre comerciantes y burgaleses y visitantes. «Es la mejor forma de reivindicar nuestra importancia en la estructura de las ciudades y de presentar la nueva temporada», recuerda Marticorena, quien señala que «para la ocasión los comercios harán descuentos y vales de compra además de talleres, pasarelas, música en directo y DJs, tapas y muchas otras sorpresas».

Por su parte, la propia asociación ofrecerá dos actividades. «Una de ellas será ‘Pasarela glamour’ y llegará de la mano del grupo de teatro La Mueca, que recorrerán las calles del centro de la ciudad llenándolas de fantasía y moda y micha diversión», apunta la portavoz.

La segunda actividad será el Concurso al Mejor Look. «Colocaremos un photocall con la mítica bolsa en la Plaza Mayor y animamos a la gente a que venga con un look divertido, atrevido u original y se haga un foto para compartirla en redes con el hashtag #centroburgos23», apunta Marticorena. Una personal shopper valorará los look y los ganadores podrán hacerse con vales de compra para los comercios del centro de Burgos.

Radiografía

Al margen de la celebración, Marticorena señala que esta citas quieren ser una muestra del «peso clave» que el comercio local tiene en las ciudades. Un comercio que «sigue pasando por dificultades» en gran parte sobrevenidas por la ausencia de periodos claros de rebajas. «Desde su desregularización venimos pidiendo que vuelvan a regularse porque esta situación de continua promoción o descuentos quema el mercado y genera productos y proveedores de baja calidad».

Precisamente sobre las rebajas de verano, Marticorena asegura que el balance de los comerciantes del centro es que «han sido flojas y tranquilas». Flojas «al contrario de lo que ocurría antes con tres periodos fuertes de compra- primeras rebajas, segunda rebajas y remate final- ahora no hay grandes movimientos durante y el periodo de rebajas se caracteriza por un goteo de clientes pero sin mucha compra». Un periodo vacacional en el que «sí ha destacado el turista y especialmente el francés», apunta Marticorena. Y es que «es un turista que busca el producto local, único y de calidad para llevarse de recuerdo a casa».

Tampoco se salva el sector del incremento de los precios. «No solo ha repercutido en los productos básicos también en el equipamiento de la personas». Una subida de los precios que «ha supuesto la desaparición de muchos proveedores y eso es una mala noticia para la libertad de mercado», señala la portavoz de la entidad. Marticorena añade que «tampoco ayuda el elevado precio de los locales, de la luz o las altas cuotas de autónomos».

De cara a lo que queda de año, la portavoz señala que «desde la asociación seguiremos con acciones de calle siempre que el tiempo respete y ya esperamos con ganas el mes de diciembre, que es nuestra campaña fuerte y la que al final nos determina el año», señala.