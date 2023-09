El PSOE pedirá instar a la Junta que cumpla su compromiso con el Museo de Burgos

Virginia Martín Burgos

El grupo municipal del PSOE pedirá en el Pleno municipal que el Ayuntamiento de Burgos inste a la Junta de Castilla y León a que «cumpla con el compromiso de ampliación del Museo de Burgos adquirido en el año 2018». Así lo avanzó el portavoz de la formación, Daniel de la Rosa, quien lamentó que la Administración autonómica haya vuelto a cometer «un atropello con Burgos desistiendo de su compromiso».

«La consejería de Cultura nos han ninguneado a la cara y nos ha dicho que nos olvidemos del museo porque no van a cumplir con los compromisos adquiridos en 2018», añadía el socialista al tiempo que recordaba que «la ejecución del proyecto de ampliación y obra le corresponde a la Junta como gestora del espacio, por mucho que la titularidad sea del ministerio de Cultura».

De la Rosa señaló que «los socialistas reivindicaremos en el Pleno lo que creemos que es de justicia y pediremos a la Junta que recupere la partida para la redacción del proyecto y desarrolle las obras de ampliación tal y como prometió».

Por otra parte, la formación encabezada por De la Rosa también instará a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a «verificar que la atención educativa a niños de 1 a 3 años en las aulas de los colegios y escuelas infantiles de la ciudad es la más adecuada». La concejal del PSOE, Virginia Escudero, ha puesto de manifiesto «las problemáticas a las que los colegios y escuelas infantiles púbicas se han tenido que enfrentar para ofrecer las aulas gratuitas de 1-2 años y de 2-3 años prometidas por la Junta».

De hecho, la edil asegura que muchos de los centros «aún no cuentan con el mobiliario o los medios para ofrecer una atención adecuada a la edad de los niños». Así, señala que «el año pasado la implantación de la gratuidad en las aulas 2-3 años fue desastrosa y este año ha sucedido lo mismo con las aulas de 1-2 años».

Apunta que «si bien el curso comenzaba el 7 de septiembre, ese mismo día no había técnicos en muchos centros, no había mobiliario ni dotación material» y fue el «día 11 cuando se incorporaron las técnicos a centros de trabajo que no conocían y con aulas sin preparar». «La implantación no se ha hecho ni en tiempo ni en forma», sentenció.

En este mismo escenario, los socialistas denuncian que «la Junta de Castilla y León no ha solventado el error de la gratuidad en dos aulas de la Escuela Infantil Río Vena» por lo que «una de ellas no contarán con dicha medida». Así, Escudero avanzó que «si bien los padres de estos niños sí podrán acogerse a la gratuidad, será el Ayuntamiento de Burgos quien deba hacerse cargo de los costes, que ascenderán a 48.000 euros».

Por último, la tercera proposición de los socialistas se centrará en solicitar la puesta en marcha de una ordenanza y de medidas para luchar contra la explotación sexual y trata de personas coincidiendo con la celebración el próximo 23 de septiembre del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños