Conoce las 19 actividades que propone la Biblioteca Pública para octubre

El mago Puk acercará su espectáculo 'Halloween is magic' el 28 de octubre.ECB

Laura Briones Burgos

Porque los libros suenan, sueñan, cobran vida, ilusionan... Todo eso y mucho más ocurrirá sin ir más lejos en octubre en la Biblioteca Pública de Burgos, que ha abarrotado su agenda de actividades mensual con hasta 19 propuestas para todos los públicos. Abran su agenda y reserven, será por citas. Y por formatos.

Sonora se presenta la cosa los días 6 y 24. Del primero se encarga Jesús Parra, en su versión de El hombre folkíbero. A partir de las 18.30 horas protagonizará un concierto didáctico de música tradicional familiar con instrumentos de andar por casa' La segunda jornada, el 24 a las 19 horas, se pregunta '¿A qué suenan los libros?' La formación El Arca de Mozart tiene la respuesta y a golpe de ritmo clásico y barroco transportará al público -adulto, en este caso- a la atmósfera de grandes autores literarios.

Jesús Parra ofrecerá un concierto de música tradicional familiar.ECB

El turno del cine llega el 13 de octubre con la proyección de 'Mirai, mi hermana pequeña' a las 12 horas. Dirigida a público infantil, la firma Mamoru Hosoda.

Los cuentos, como no podía ser de otra manera, copan buena parte del calendario. A saber: el 5 de octubre Margarito y Cía compartirá, desde las 19 horas, sus 'Historias de humor para público mayor' y el 7 a las 12 horas es el turno de los pequeños más pequeños, de 3 a 5 años, de esos que aún no leen pero seguro disfrutarán con 'El león gruñón' de Proala, que repiten el 21 a la misma hora con 'El erizo y el globo'. En este caso el aforo se reduce a quince participantes y hay que inscribirse a partir del 30 de septiembre en el primer caso y del 14 de octubre en el segundo. No acaba ahí el listado. Unpuntocurioso hace doblete el 17 de octubre a las 17.30 y a las 18.30 horas. 'El mar más pequeño del mundo' abre la ronda con los bebés de 6 meses a tres años como respetable (inscripciones desde el 3 de octubre) y la cierra 'Lavar, tender y cortar', para niños de 3 a 6 años.

Los títeres desembarcan en la plaza de San Juan el 11 de octubre gracias a Baychimo Teatro y su 'Cenicienta', a las 18.30 horas. Regresarán el 18, a idéntica hora, con la 'Historia de un viejo teatro' de la compañía Katua&Galea narrada por marionetas y objetos. Y de nuevo vuelven el 25, también a las 18.30, esta vez de la mano de Alauda Teatro, que presenta a un payaso muy tozudo llamado 'Petite Fleur'.

Imagen del espectáculo de Alauda Teatro 'Petite fleur'.ECB

Como la vida, por lo visto, la Biblioteca Pública es en ocasiones puro teatro. Así se presentará el 27 de octubre, a las 19 horas, cuando los niños de 6 a 12 años podrán disfrutar del espectáculo 'La biblioteca perdida', del mago Puk. El 31 toma el relevo Paco Ventura para reflexionar sobre la condición del ser humano con 'El sueño de un hombre ridículo', adaptación de un texto de Dostoievski. A las 19 horas.

Puk, sí, el mismo, aporta la magia al programa. En su faceta de ilusionista salta a la escena de la sala polivalente (espacio en el que se desarrolla la gran mayoría de las propuestas detalladas) con 'Halloween is magic', un montaje tan espeluznante como divertido, dirigido a niños de 4 a 10 años.

Por si fuera poco, a la oferta cultural desplegada se añaden hasta cinco talleres muy distintos con un denominador común: el conocimiento. Daniel Duque adentrará a 20 participantes de 10 a 15 años en el mundo del cómic. Durante cuatro sesiones (los días 2, 3, 9 y 10, a las 18.30 horas) conocerán los conceptos básicos de este arte. La inscripción puede formalizarse a partir del 18 de septiembre en el mostrador del área de Infantil de la Biblioteca Pública.

Para mayores de edad es el proyecto de animación a la creación literaria que Paloma Ruiz-Rivas ha denominado 'El placer de escribir'. Admitirá diez participantes y tendrá lugar los días 4, 16, 23 y 30 de octubre a las 19 horas.

Robotix propone dos actividades, una el 19 de octubre a las 18.30 horas, dirigida a niños de 6 a 9 años e inspirada en la Fórmula 1, y otra el 26, a la misma hora, para pequeños de 3 a 6 años interesados en disfrutar de un apasionante viaje por las matemáticas. Ambas requieren inscripción previa.

Remata el largo listado el taller de Expericiencias sobre árboles y el otoño, el 25 de octubre a las 18 horas. Impartido por Barbara de Aymerich se dirige a menores de 6 a 12 años.