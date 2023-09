Laura Briones Burgos

En su primera intervención pública en Burgos desde que en marzo de 2022 tomara las riendas de Ibercaja, el presidente de la entidad, Francisco Serrano, era tajante: «El sistema financiero está en posición de cumplir adecuadamente su función». Y esta, añadió, consiste en «seguir financiando a las familias y al tejido productivo» para seguir impulsando el desarrollo del país. La situación actual de «solvencia y solidez» que Serrano defendía tiene, a su juicio, dos causas. Además del esfuerzo realizado por el propio sector tras la crisis de 2008, en la que «sufrió mucho», el presidente de Ibercaja consideraba justo reconocer «el buen trabajo del supervisor», es decir, del Banco de España, «porque ha empujado en la línea correcta» al reforzar la gobernanza.

Concluía de esta forma el máximo responsable de la entidad una ponencia en la que desgranaba las razones de la resiliencia de la economía española, «que aguanta mejor que las de su entorno». Si bien el crecimiento registrado es «lánguido», lo cierto es que existe y ronda el 2,3% este año y «no estamos en recesión» en un contexto de inflación y tipos de interés al alza. Francisco Serrano ahondaba en los parámetros de endeudamiento, riqueza, mercado inmobiliario y sistema financiero para explicar esta realidad que aleja a España de potencias como Alemania, cuya economía se contrae.

Así, el mantenimiento del empleo, el descenso de la morosidad y una deuda familiar y empresarial sensiblemente inferior a la registrada en el periodo previo a la crisis financiera (2004 a 2007), cuando alcanzaba el 80% y el 140%, respectivamente, frente al 55% y 100% actuales, se revelan clave en un escenario de aumento del precio del dinero. «Es verdad que este factor repuntó durante la pandemia pero se gestionó de manera oportuna pues el legislador alineó las ayudas a la normativa contable, y eso permitió que todo fluyera. Fue un caso de éxito de colaboración público-privada que permitió comprobar que en época de dificultades quizá no sea necesario dar ayudas directas», explicó el presidente de Ibercaja.

A este punto positivo sumó el incremento de la riqueza tanto financiera como inmobiliaria, ambas en su cota más alta tras llegar a máximos antes de 2008, «por lo que las familias españolas están en una buena situación para afrontar posibles dificultades». También las empresas.

De hecho, Serrano aprovechaba la ocasión para «romper una lanza» en favor de los empresarios como «verdaderos promotores de la economía española». Su riqueza registra una tendencia «espectacular» gracias a una mayor capitalización, profesionalización e internacionalización, «con las exportaciones en auge» y una balanza positiva.

Detuvo el foco también en el mercado inmobiliario a partir de dos variables: la creación de hogares y la oferta de viviendas. Y es que tras la pandemia esta ‘relación’ se ha desajustado y si en 2008 la burbuja estalló por exceso de la segunda y escasez de la primera, el equilibrio alcanzado entre 2015 y 2021 ha dado paso a un aumento de nuevos hogares y escasez de viviendas. «Es por eso que los precios suben. Hay que prestar atención a esta situación porque puede suponer un problema», señaló Serrano.

No se resistió el presidente de Ibercaja a manifestar su orgullo por la buena marcha de la entidad que lidera, que achacó a «mantener la esencia» con «las personas en el centro» y el «fomento del desarrollo socioeconómico del territorio». «Porque Burgos no se entendería sin lo que fue Cajacírculo e Ibercaja ya no se entiende sin Burgos», precisó. En este sentido, el responsable de la entidad defendió que «los valores determinan el futuro y son lo más importante de la gestión empresarial».