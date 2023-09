Virginia Martín Burgos

El Gobierno de coalición entre PP y Vox ha cumplido 100 días y el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, ha hecho un balance de este periodo, del que ha asegurado ha estado marcado por «el aumento de salario de la alcaldesa, la paralización de proyectos y la absoluta desconfianza e incluso rencor hacia la el PSOE, la aplicación de carga ideológica, la ausencia de gestión y la rectificación y el anuncio de la subida de impuestos».

El socialista aseguró a este tenor que «si preguntáramos a los ciudadanos- y lo hemos hecho- qué subrayarían de estos días de Gobierno PP- Vox es el incremento de salario de la alcaldesa». Y es que para De la Rosa «el hecho de que esto sea lo que más ha trascendido explica lo que han supuesto los 100 días de gobierno de Ayala».

Más allá de la subida de sueldo, el concejal socialista afirma que «ha habido un cambio en la actitud de este gobierno respecto al anterior». Para De la Rosa «hemos vuelto a tiempos oscuros, a los tiempos de Lacalle en los que tenía el Ayuntamiento secuestrado». Ayala «debiera marcar distancia porque Lacalle salió mal parado de aquí», afirmó.

Y es que según el portavoz de la oposición «la Alcaldía es de nuevo un búnker con falta de empatía con los concejales del PSOE». Una falta de empatía que «ha derivado incluso en desconfianza y hasta cierto rencor con nosotros». En este sentido, De la Rosa aseveró que «tienen mayoría absoluta pero eso no les da derecho a hacer lo que les dé la gana y les pedimos que cambien su actitud».

Para el socialista «el bipartito se ha cerrado en banda a lo que veníamos haciendo que es abrir el Ayuntamiento y hacerlo cercano al ciudadano». De hecho, para De la Rosa el gobierno de Ayala ha caminado en el sentido contrario: «Hay un aislamiento institucional y social del Gobierno municipal. No es bueno y les animo a la reflexión».

Proyectos

Especialmente crítico se mostró De la Rosa con cómo ha gestionado el gobierno de Ayala los proyectos heredados. «Este gobierno se ha significado en la precipitación a la hora de querer paralizar o rectificar todos los proyectos que dejamos pendientes, como por ejemplo la avenida del Cid y la avenida Cantabria, las calles Francisco Vitoria, Cabestreros y Fernán González, Burgos Río, las nuevas cocheras de autobús, los vuelos desde Villafría o el Enclave de Calle».

Y de entre todos los proyectos «paralizados» o «sin visos de continuar», De la Rosa destacó el Plan Gamonal. «El PSOE tuvo especial sensibilidad con Gamonal. Ningún gobierno ha invertido tanto en cuatro años y ahora nos encontramos con un PP que ha decidido abandonar el barrio».

El portavoz del PSOE señaló que «si bien hemos desarrollado la primera fase del plan, es necesario intervenir en la calle Vitoria». Señaló en este sentido que «el proyecto estaba a punto de caramelo para arrancar y Ayala dice ahora que no es una prioridad». De la Rosa cree que «la paralización de las mejoras en Gamonal responde a que no les gusta el barrio porque no les han dado apoyo en los últimos años y tienen rencor que ahora pagan con los vecinos».

Pero no todo ha sido paralización. El socialista agradecía al nuevo equipo de Gobierno que «haya rectificado en algunos asuntos y dé continuidad a proyectos como el Mercado Norte» para el que «ya avisamos que lo suyo era revisarlo y actualizarlo».

Sesgo ideológico

Por otra parte, lamentó que el bipartito ha «cargado de sesgo ideológico la escasa acción de gobierno eliminado la concejalía de Mujer, Igualdad, Inmigración y Cooperación» así como «los convenios previstos con sindicatos o para proyectos relacionados con la memoria histórica». «Hay muchas diferencias con el PSOE y poca gestión política», sentenció.

A mayores, criticó que «el bipartito haya anunciado una subida de tributos como aguas y basuras» al contrario de «lo que prometió en campaña». Así, recordó que el PSOE «no subió ni un solo tributo, es más, se bajaron algunas tasas y precios». «Mintieron a los burgaleses», aseveró.