Villarig aboga por “reorganizar” el sistema sanitario y “adaptarlo” al siglo XXI

Redacción Burgos

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Villarig, abogó en Burgos por la necesidad de “reorganizar” el sistema sanitario y “adaptarlo” al siglo XXI para que sea “viable”. Así lo manifestó a preguntas de los periodistas antes de la inauguración en Cultural Cordón del XVI Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos de España.

“Hay que discutir lo de la falta de médicos; lo que hace falta es reorganizar el sistema y adaptarlo al siglo XXI que, en muchas cosas, no está adaptado y, muy en particular, la Atención Primaria”, declaró. En este sentido, consideró que las administraciones públicas “deben de tomar nota de las organizaciones de representación médica” porque, dijo, “si no toman nota no irá bien el sistema y si no se toman las medidas oportunas, el sistema sanitario, tal cual lo entendemos, en no mucho tiempo, será inviable”.

Por lo tanto, insistió en que “la viabilidad del sistema está en tomar las medidas oportunas y tener en cuenta todas las fuerzas sociales de todo tipo y muy en particular a las organizaciones profesionales médicas” ya que, precisó que “sin médicos, indudablemente como eje fundamental del sistema, no existiría el sistema sanitario que existe en este momento”.

José Luis Villarig defendió la necesidad de “reorganizar el sistema” y lamentó que “el sistema en este momento ya estamos viviendo, en muchas ocasiones, lo que era el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI”. Por lo tanto, apeló a que “tomen nota” las administraciones públicas, “no solo de Castilla y León, pero muy en particular porque estamos aquí, sino de España”, precisó, porque “si no se toman las medidas oportunas el sistema sanitario no tendrá viabilidad en no muchos años”, advirtió, según recoge Ical.

Por lo tanto, el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León reiteró que “si no es viable el sistema sanitario, que tiene que ser universal y público, el grandísimo perjudicado, indudablemente, serían los ciudadanos, porque el sistema sanitario y la salud es lo más importante que tiene este momento”.

XVI Congreso de RESCOM

El salón de actos de Cultural Cordón acogió la inauguración del XVI Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos (RESCOM) de España que tendrá lugar durante dos jornadas en la capital burgalesa reuniendo a los responsables de comunicación de los colegios de médicos del país y a buena parte de las juntas directivas de los mismos.

La conferencia inaugural la pronunció el periodista burgalés, director de Medicina Responsable, Ernesto Sáez de Buruaga, bajo el título ‘El periodismo médico y sanitario. La mayor demanda de la sociedad’. Posteriormente, se celebró la mesa redonda-coloquio ‘Los medios y la información médica durante la pandemia y la post pandemia. De los aplausos a la precariedad’, con destacados periodistas.

Entre ellos, el responsable del Telediario 2 de RTVE, Carlos Franganillo; el exdirector de la agencia Efe y columnista de El País, Álex Grijelmo; la asesora de Comunicación Marisa Barrios, quien trabajó en el departamento de Comunicación del Ministerio de Sanidad durante el Covid; y la redactora de Diario de Burgos, Premio Cossío por una serie de reportajes sobre la UCI del HUBU que la periodista publicó en este medio de comunicación durante la tercera ola de la pandemia (febrero de 2021), Gadea Gutiérrez Ubierna.

El acto de inauguración del congreso contó también con la asistencia de la alcaldesa de la capital burgalesa, Cristina Ayala; del presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Villarig; y del presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama.