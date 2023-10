En las tiendas de animales «no hemos notado menos clientes, sí muchas dudas»

Marta Casado Burgos

Lejos de sentir la nueva Ley de Bienestar Animal como una amenaza, en Comercial Veterinaria consideran que «igual es una buena medida para evitar el mercado negro, especialmente en perros», explica Laura González que si reconoce una gran falta de información para el ciudadano. «No hemos notado menos clientes ni una caída de demanda, lo que si nos llegan son muchas dudas, hay una falta total de información real sobre la norma».

Aunque en principio se hablaba del fin de las tiendas de animales, González apunta que «para nosotros no ha cambiado nuestra forma de trabajar». En la tienda no tienen perros o gatos, ahora su exhibición en escaparates o en tienda está prohibida, mantienen sus acuarios, tortugas o roedores. Como antes.

En cuanto a la identificación de los animales tampoco ven mucho trastorno. «Nosotros siempre hemos trabajado con Cites, una identificación de comercialización de animales, como su DNI, y no creo que vaya a cambiar mucho con el registro de la nueva ley».

En lo que se refiere a las ventas, no se han resentido especialmente pero si las dudas. La recomendaciones suelen ser variadas y no cree Laura González que el estrés por cumplir esas normas derive en un abandono de los animales. «Yo creo que no afectara tanto como pueda parecer, al final todo el que viene a la tienda es gente que quiere a sus animales, se quejan, porque es un cambio, pero estoy segura que un altísimo porcentaje lo cumplirá porque hay algo primordial: quieren a sus animales y ante todo los quieren proteger», señala.

En el día a día de la tienda, por tanto, se mantiene con normalidad. Para aquellos que ya tienen mascota desde hace años y surgen dudas sobre si tienen que registrar a su mascota ellos recomiendan «primero leer la normativa para ver en qué nos puede afectar o no, qué tenemos que cumplir porque hay mucha desinformación y segundo acudir a tu veterinario de confianza que te hará el registro y te explicará lo que tienes que cumplir», señala.

Recuerda que hay animales que siempre han tenido que tener papeles, como los loros, y apunta que, ahora, las tortugas, encuadradas en animales exóticos, se tienen que registrar. La única de esta especie que esta prohibida en casa es la tortuga de Florida, con líneas amarillas y rojas en el cuello, considerada especie invasora.