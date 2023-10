El PP afirma que un Gobierno de Sánchez con apoyo secesionista "condenará a Burgos al olvido"

Laura Briones Burgos

Los parlamentarios del PP por Burgos, Ángel Ibáñez, Salvador de Foronda, Javier Lacalle y Raquel Contreras, lo tienen claro: "No queremos que Burgos esté condenado al olvido". Consideran que así será si finalmente fructifican las negociaciones y Pedro Sánchez resulta investido presidente del Gobierno con el apoyo "del secesionismo". Así lo ha expresado el diputado Ibáñez, tras afirmar en nombre de los cuatro que, tras el debate en el Congreso que truncó la posible presidencia de Alberto Núñez Feijóo, "hemos vuelto a nuestra tierra con los principios intactos y podemos seguir mirando a la cara a los votantes".

El que fuera concejal del Ayuntamiento de Burgos y procurador de las Cortes de Castilla y León ha celebrado el discurso del presidente del PP en la Cámara Baja, "centrado en los problemas reales de los españoles". A su juicio el debate de investidura "no ha sido un acto fallido": "Se ha perdido una votación, pero hemos ganado un debate y Feijóo ha trasladado nuestro proyecto con claridad, transparencia y honestidad".

Además, Ibáñez ha criticado duramente la actitud "cobarde" de Sánchez al "huir del debate". Al respecto, ha instado a lo socialistas burgaleses a posicionarse y salir del "silencio y sumisión" en el que, considera, "están instalados".

Aprovechaba además la comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar varias preguntas a los diputados y senadores del PSOE por Burgos y por el resto de Castilla y León: "¿Están dispuestos a aceptar un gobierno con secesionistas y con Bildu a cambio de que nuestras provincias salgan completamente perjudicadas? ¿Hay algún beneficio para nuestra tierra con este gobierno que se pretende conformar? ¿Lo pueden explicar públicamente mirando a la cara a sus votantes?".

El parlamentario 'popular' ha subrayado que su partido mantiene "intacto" su empeño de "defender los valores institucionales". Al hilo, animaba a los particulares, a la sociedad civil y a las instituciones a expresar su opinión sobre lo que está ocurriendo: "No podemos permitir que el silencio legitime uno de los gobiernos más vergonzosos de la historia de nuestro país".

Sobre la posibilidad de una nueva convocatoria electoral, Ibáñez prefirió apelar a la cautela y no adelantarse "a la decisión que tome el rey tras la nueva ronda de consultas". Así pues indicó que "no podemos avanzar pero no renunciaremos a nada para defender nuestros valores". Aseguraba que el PP está preparado para cualquier escenario y dejaba claro que "Feijóo tiene todo el respaldo para presidir el país ahora o muy pronto".

El también exconsejero de Presidencia la Junta de Castilla y León anunciaba que estará presente, junto a sus compañeros, en el Debate del Estado de la Región y aprovechaba la referencia para alabar el mandato de Alfonso Fernández Mañueco: "Demuestra que los gobiernos que se dedican a trabajar por los ciudadanos son los buenos", frente a los que quieren instaurarse, incidía, fruto del chantaje, en referencia a las negociaciones entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas.

En este sentido, Ángel Ibáñez ha llamado a no picar el en "cebo" del referéndum, pues considera que se pone el foco en él para que se acepte la amnistía. "Querrán después hacernos creer que han sido buenos y han renunciado a la autodeterminación, cuando la amnistía va a suponer la ruptura de la separación de poderes".

Por su parte, el exalcalde y senador Javier Lacalle ha anunciado en mañana mismo la Cámara Alta debatirá y votará su primera moción destinada a exigir que no se utilice la negociación con los grupos independentistas para lograr apoyos para lograr la Presidencia "y, de paso, ratificar la igualdad de todos los españoles ante la ley".