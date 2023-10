«La tecnología es el camino más rápido para la transformación sostenible»

Diego Santamaría Burgos

Sostenibilidad. Una palabra tan de moda de un tiempo a esta parte, en cualquier ámbito, que a veces pierde su razón de ser. Sin embargo, las empresas saben que el futuro pasa por adaptarse a los requerimientos de un planeta finito en el que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, resulta indispensable gestionar los recursos y consolidar nuevos nichos de empleo para garantizar el equilibro. Y de eso se habló precisamente este lunes durante la décimo quinta edición de foroBurgos, que contó con la presencia de Mónica Chao, experta en estrategias de sostenibilidad, y de Fernando Trías de Bes, economista y escritor.

Para Chao, el aterrizaje exitoso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en ese futuro sostenible del que tanto tiempo se lleva hablando constituye uno de los principales «desafíos» del presente. Sobre todo teniendo en cuenta la abrupta llegada de la inteligencia artificial, aún en fase primigenia pero con un sinfín de posibilidades -tanto positivas como sumamente negativas- por delante. En cualquier caso, no le cabe la más mínima duda de que «la tecnología es el camino más rápido para hacer la transformación sostenible», por lo que «las pymes tendrán que identificar dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades y adaptarse a los cambios que vienen».

Pese a la incertidumbre que se cierne a día de hoy sobre las pymes, Trías de Bes aseguró que ya se han producido casos de éxito. Por ejemplo, gracias a la Fundación Caja de Burgos y su afán por «capturar inversión para empresas que apuestan por la sostenibilidad». De lo que se trata, en su opinión, es de abrir el abanico porque, a fin de cuentas, «la sostenibilidad también se está transformando en un cajón de sastre que engloba muchas cosas». Es decir, «ya no sólo es medio ambiente», sino muchos otros campos como la «integración», la «diversidad» o la «equidad». Este nuevo paradigma supone, según su visión, que «cualquier pequeño negocio pueda decidir en qué ámbito puede encontrar una pequeña oportunidad alrededor de este gran paraguas que es la sostenibilidad».

Basándose en la «oferta» y la «demanda» para hablar de sostenibilidad, lo cual no le parece una visión «economicista», Trías de Bes remarcó que la integración de este concepto en las «propuestas de valor» de las empresas es la única manera de sostenerse en el tiempo. «La sostenibilidad la quiere todo el mundo, pero no la puede pagar todo el mundo», esgrimió convencido de que «si la sostenibilidad no está dentro de un marco económico vamos a tener una sostenibilidad -valga la redundancia- no sostenible».

Chao, por su parte, recordó que a lo largo del último año se han aprobado normativas, en distintas áreas, «especialmente relevantes en el ámbito de la sostenibilidad». Y eso se traduce, a su entender, en un contexto «muy difícil» para las empresas porque se ven obligadas a «abordar todos los nuevos requisitos a la vez». No en vano, quiso hacer un llamamiento a la «calma» para «ver por dónde empezar» porque «son demasiadas cosas a la vez».

Por otro lado, en referencia a los retos del futuro y el cambiante panorama actual, Chao reclamó el «apoyo de las administraciones públicas» mientras ensalzaba el papel que juegan entidades como la Fundación Caja de Burgos a la hora de favorecer la «transición» de «las empresas más pequeñas que tienen menos recursos».

Con más de 3.000 asistentes desde la primera edición de foroBurgos y medio millar en esta última sesión, el presidente de la Fundación, Ginés Clemente, destacó la razón de ser de este encuentro para determinar «cómo se consigue que el mundo empresarial sea más sostenible» a nivel «medioambiental, social y económico». Para ello, el evento también contó con la participación de Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno, Susana Posada, vicepresidenta de la Asociación española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse) y Joseba Arano, director de Personas, Calidad y Sostenibilidad del Grupo Pascual.

«Pedimos a los ponentes que sean prácticos», advertía antes de la cita el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, con el fin de que la patronal conozca diferentes herramientas para «conseguir que las empresas entiendan que implantar modelos de sostenibilidad les va a generar negocio, competitividad y marca», amén de proporcionar «oportunidades de mantener su negocios a largo plazo, algo que en un mundo tan cambiante como el de hoy no es fácil».