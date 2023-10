Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Un Gobierno del Partido Popular y Vox nos podría llevar a una situación como la que se está viviendo en Grecia», advertía este martes, desde Burgos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, convencido de que una mayoría parlamentaria de ambas formaciones conllevaría un «recorte de derechos laborales, sociales y de pensiones».

A expensas de que Pedro Sánchez sea o no investido presidente, la principal conclusión que el líder sindical extrajo tras los últimos comicios fue que «España no quiere un Gobierno de ultraderecha. Esa es la gran lección del 23 de julio». Por otro lado, ha criticado que Alberto Núñez-Feijóo no se comprometiese a «respetar el acuerdo de pensiones» durante su debate de investidura.

El temor de Álvarez a un Ejecutivo central en manos del PP y Vox se fundamenta, básicamente, en la «caótica» gestión que ambos partidos están llevando a cabo en comunidades autónomas como Castilla y León. Por ejemplo, en materia de empleo o sanidad animal. No obstante, le preocupa más la «situación de censura» que, según denuncia, se está tratando de imponer en aquellos municipios donde gobiernan.

Con ello se refiere, sobre todo, al recorte de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. «¿Qué nos hace pensar que no se los van a cargar también en España?», se preguntaba antes de subrayar que un tándem Feijóo-Abascal abocaría al país a un «desastre que nos tiraría hacia atrás muchos años».