El Proyecto Erasmus+ STEAM para Alumnos con Discapacidad Visual hace balance en Belgrado.

Durante esta semana se está celebrando en Belgrado, la última reunión transnacional del proyecto Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils”, financiado por la Unión Europea a través del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Se trata de un proyecto STEAM para la escuela secundaria sin fronteras con alumnos invidentes o con dificultades visuales. El objetivo es generar aulas inclusivas con diversidad de alumnos con diferentes perfiles, especialmente alumnos con discapacidad visual.

En el marco de este proyecto se han llevado a cabo actividades de aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), áreas que presentan a menudo dificultades para alumnos ciegos o con baja visión, así como acciones de cooperación e intercambio de experiencias entre los profesores participantes. Estas acciones han contado con la colaboración de la ONCE y de expertos en el ámbito de la enseñanza a alumnos con discapacidad.

Durante esta semana también se están celebrando diferentes reuniones para revisar y evaluar el desarrollo del proyecto, así como de numerosas actividades que se han llevado a cabo y su alcance, de la difusión de los resultados a través de los distintos medios, su repercusión, etc.

El Colegio Aurelio Gómez Escolar de Burgos (coordinador del proyecto), la Scoala Gimnaziala Speciala Pentru Deficienti de Vedere (Bucarest), la School for Visually Impaired Pupils “Veljko Ramadanovic” (Belgrado), la State School for Visual Impaired “Dimitar Vlahov” (Skopje), el I.E.S. Teguise (Lanzarote, España) y la Universidad de Burgos son las entidades implicadas en este proyecto.

Por parte de la Universidad de Burgos han acudido a Bucarest las profesoras Ana Herrero Gutiérrez y Celia Reguera Alonso, de la Facultad de Ciencias, además de docentes de los cinco centros educativos.

Finalmente está previsto abordar la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto que dé continuidad al trabajo realizado.