Cafetería Ruta 66: no tiene avión reactor, pero sí un 'Dragster', una Harley 'Police' y un Fiat Balilla

La cafetería Ruta 66 no pudo contar con un avión reactor como objeto decorativo y original para atraer clientes, pero el resultado no podía ser más espectacular.

Toda ella está consagrada al mundo del motor e incorpora varios vehículos que son difíciles de ver en España. Así que su nombre, dedicado a la carretera más famosa de Estados Unidos, le va como la gasolina al motor.

El local, en la avenida Alcalde Martín Cobos del polígono Burgos Este y junto a la gasolinera de Beroil, ha abierto recientemente, pero es que ya desde antes de la apertura había moteros que paraban en la zona y se asomaban a los cristales porque algo llamaba su atención: una Harley Davison, versión policía (Police), de las que en España utiliza apenas la Guardia Real en contadas escoltas al Rey.

Telesforo Angulo, responsable de la empresa Hierros Foro, dedicada entre otras cosas al mundo de desguace, está detrás de este proyecto, junto al decorador Roland Luis Santos «porque queríamos un establecimiento original y relacionado con el universo del automóvil».

Tras pasar varios meses decorando con mimo esta cafetería, ahora la explotación del negocio está en manos de Javier Portillo, que para dar continuidad al proyecto se ha acercado a la comida americana en sus propuestas.

Angulo había soñado con colocar un avión reactor de origen estadounidense como reclamo en el edificio, pero el miedo a una larga tramitación administrativa le hizo olvidarse de esta idea, pero las que han venido después han sido igual de imaginativas.

Pero hoy no toca hacer un recorrido por la carta y la cocina, sino que vamos a explorar los rincones que hacen del bar algo único por estas tierras.

Una de las piezas de coleccionista es un vehículo ‘Dragster’, uno de esos coches de carreras de aceleración que no tienen frenos y que para parar usan un paracaídas. Igual ha visto alguno en algún canal deportivo americano. «Este coche no puede circular y en España no existen estas modalidades de circuitos en línea recta, fue algún capricho de algún coleccionista que cayó en mis manos de casualidad y que ahora en el local parece que está colocado a medida y no es del todo así», rememora Angulo.

En cuanto a la ‘Harley Police’, Angulo llama la atención sobre el hecho de que estuvieron reclamando piezas a Estados Unidos y como es una moto de uso policial, «nos preguntaban qué quiénes éramos y para qué queríamos esos materiales».

Al final, a través de amistades, consiguieron las luces, pero está interesado en conseguir un equipo de radio. «Esta moto esta ya completa y es de las que ha usado la Guardia Real aquí en España, pero que fue retirada hace años porque tiene muchos kilómetros y es muy antigua», precisa.

El chasis que cuelga de una de las paredes se completa con un vinilo y este conjunto recrea a un vehículo de los años 40: Es un Fiat Balilla que se seccionaba para temas formativos, por ejemplo, en una autoescuela.

En este recorrido por la cafetería no puede faltar una parada en los aseos, porque hasta en esta estancia se han esmerado para que sea especial. Para encender el lavabo hay una pieza en el suelo que es como un acelerador y el agua sale por la manguera de un surtidor de gasolina que hace las veces de grifo. El lavabo está empotrado en una caja de cambios de BMW, restauradas del desguace.

La bandera de Estados Unidos es otra de las piezas decorativas y para compensar también hay banderas de España. La más original está en el techo de un vehículo de la marca Mini.

Ruta 66, que quiere ser una cafetería de referencia para los trabajadores del polígono, va a ser la sede del Club Burgalés de Vehículos Históricos, que va a encontrar en este lugar un local donde reunirse y apreciar las piezas reunidas.

Las puertas están abiertas para todos los burgaleses y, en especial, para los amantes del mundo del motor y de la mecánica.