El PSOE de Burgos saca pecho por los 22 millones de euros de la venta de suelo en el Desvío

El grupo municipal del PSOE saca pecho. El concejal Daniel Garabito ha querido poner en valor «el importante trabajo» que su grupo desarrolló a lo largo del anterior mandato con «la modificación del en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el sector 2907». Una modificación que, tal y como apuntó edil socialista, «ha permitido que el Consorcio del Desvío haya ingresado recientemente 22 millones de euros» por la venta de suelo para la construcción de las Torres Dúo.

Una venta que, sumada a los 6 millones de euros más que en el ente ingresará previsiblemente en noviembre gracias otra operación, «permitirá a un consorcio hasta ahora ahogado, ser viable durante los dos o tres próximos años».

Para el socialista estas promociones de viviendas «supondrán que el barrio del Bulevar empiece a ser una realidad tras más de veinte años viendo armarse y desmoronarse varias promociones». Y es que, Garabito recordó que las anteriores condiciones del suelo hacían imposible desarrollar ningún proyecto en la zona.

«Las empresas tenían que sumar a sus promociones de viviendas otras piezas como un supermercado, una residencia de ancianos, un hotel, ect». «Muchas piezas que suponían que finalmente el proyecto no siguiera adelante por la dificultad de desarrollarlo», apuntaba. Una circunstancia que «ha cambiado con la modificación del PGOU».

El concejal recordaba así que «la gestión de la gerencia de Urbanismo no solo debe centrarse en crear infraestructuras y hacer obras si no en desarrollar este tipo de acciones que retornan en un beneficio para la ciudad». Además, lamentó que «durante casi quince años el PP ha estado viendo que ningún proyecto fructificaba en la zona pero no hacía al respecto».

Ahora, «este nuevo barrio que está llamado a ser un nuevo centro de Burgos empezará a desarrollarse y a ser una realidad». Un desarrollo «clave» para la ciudad como «el que se ha llevado a cabo en Artillería» donde «se ha creado un puente» que «finalmente unirá diversas zonas de la capital burgalesa».