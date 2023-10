El PSOE de Burgos pide al bipartito que reaccione ante la quema de coches en San Pedro de la Fuente

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Es necesario dar respuesta a la preocupación y el miedo creciente de los vecinos de San Pedro de la Fuente». Esta es la demanda que la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, lanzó al equipo de Gobierno ante un nuevo episodio de quema de vehículos en el barrio, donde en lo que va de año se ha vandalizado una decena de coches.

«Las cosas no se estarán haciendo bien si los vecinos tienen miedo de dejar su coche aparcado en la calle y no saber si se lo encontrarán quemado a la mañana siguiente», señaló la concejal al tiempo que aseguró que «Burgos no es una ciudad insegura pero en ocasiones se necesita dar una respuesta más contundente y organizada a determinadas situaciones».

La edil puso como ejemplo «el operativo que se organizó de la mano de la Policía para solventar el conflicto latente que había en la zona de Venerables y que más allá del botellón estaba derivando en una problemática más seria de peleas y vandalismo».

Así, solicitó a PP y Vox que «adopten las medidas necesarias en colaboración con Policía Nacional y Policía Local para dar una respuesta suficiente a este problema creciente» y es que para Carpintero «mientras los vecinos estén asustados hay algo que se está haciendo mal o lo que se está haciendo resulta insuficiente».

Organización Policía Local

Por otra parte, la edil reclamó al concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, que le informe «sobre el funcionamiento de Policía Local tras la nueva reorganización del Cuerpo». Carpintero aseguró que ha hecho llegar la petición por escrito pero que no ha habido respuesta al respecto y que tras interpelar al concejal de Vox en la última comisión de Seguridad, la respuesta del edil fue «muy mal».

Visiblemente molesta, la socialista lamenta que el Peña «hable de oídas» y ha exigido al responsable del área que «sea la Jefatura de Policía Local la que haga un informe valorando el resultado de la reorganización» y que «ese documento se nos facilite». A este tenor, la edil recordó que la reorganización del Cuerpo «se desarrolló y acordó en el anterior mandato de la mano de la propia Jefatura» y «sería interesante conocer si está funcionando bien o mal para hacer las posibles mejoras», sentenció.

Y es que para Carpintero cualquier reorganización «debe ser revisable y ajustable para el beneficio no solo de los propios agentes si no de los intereses de la ciudadanía».