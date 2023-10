CSIF denuncia que la Junta despedirá a cuatro trabajadores del centro de menores de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro trabajadores del Centro de Menores Gregorio Santiago de la capital, una cuarta parte de la plantilla, serán despedidos en breve por la Junta de Castilla y León «como consecuencia de la nueva reclasificación laboral del último convenio colectivo para el personal laboral, firmado el pasado 12 de junio con los sindicatos UGT, CCOO y CGT», tal y como apunta el sindicato CSIF.

Los trabajadores de cuatro categorías profesionales del Grupo ll se quedarán sin empleo. «Educador, Técnico de Atención al Menor en Institución (TAMI), Técnico de Atención al Menor en Medio Abierto (TAMMA), y Responsable Nocturno, figuras que serán sustituidas por una sola figura, la Técnico del Menor».

Al mismo tiempo, se ha creado una nueva categoría profesional de Técnico de Apoyo al Menor (Grupo lll) a la que se accede con un grado de Formación Profesional en Integración Social. «Como no existe bolsa de empleo de esta categoría, el ECYL está llamando a 7 técnicos, en muchos casos sin experiencia, que ocuparán los puestos de los despedidos para realizar no se sabe qué tareas, ya que no están desarrolladas en el actual Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta».

Estos nuevos trabajadores le «salen más baratos a la Administración, que prefiere profesionales que no eduquen a estos menores», señalan desde CSIF en Burgos. El sindicato cree que «esto solo es el comienzo de lo que irá sucediendo progresivamente a lo largo del 2024». De hecho, «esta medida va a afectar a la casi totalidad de la plantilla de dicho centro que no tienen la nueva titulación exigida.

Ante esta situación de malestar y decepción de trabajadores que «lo están dando todo por los usuarios del Centro de Menores Gregorio Santiago», CSIF avanza que adoptará todas las medidas de presión a su alcance para tratar de paralizar estos despidos. «Esto se veía venir», apunta el sindicato que señala que «el pasado mes de julio señalamos a quienes rubricaron el convenio y advertimos que la responsabilidad de los firmantes va a pesar como una losa y así ha sido aunque desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios intentamos la rectificación de estos despidos».