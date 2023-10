El Ayuntamiento de Burgos libera a Bernardas del título de Zona Acústicamente Saturada

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las Bernardas ya no es una Zona Acústicamente Saturada (Zas). Así se ha determinado en la comisión de Medio Ambiente que tras la revisión correspondiente de los niveles de ruido que contempla el artículo 49 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León daba luz verde a una nueva declaración de zonas.

Las Zonas Acústicamente Saturadas son aquellas en las que se producen elevados niveles sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos, a la actividad de las personas que los utilizan, al ruido del tráfico en dichas zonas así como a cualquier otra actividad que incida en la saturación del nivel sonoro de la zona.

La revisión de los valores se ha desarrollado una década después de la última y ha supuesto retirar a las Bernardas de esta denominación. Las calles que hasta ahora se encontraban afectadas por esta declaración eran calle Calzadas, el propio patio de las Bernardas, San Juan y La Puebla.

«Este espacio de la ciudad cumple con la normativa por lo que ya no corresponde su denominación Zas», explica el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, quien recuerda que «eso no quiere decir que en una medición futura no pueda volver a ser declarada Zona Acústicamente Saturada si no se cumplen con los niveles de ruido legales».

El espacio que sí mantiene esa declaración Zas es Las Llanas. Un área en el que se encuentran incluidas la Llana de Afuera, la Llana de Arriba, Plaza Huerto del Rey, Cardenal Segura, Arco del Pilar, Fernán González, Fernando III y Plaza de los Castaños. «En este espacio las mediciones han vuelto a dar como resultado niveles de ruido por encima de los permitido», recordaba el concejal del Partido Popular, lo que conlleva ciertas restricciones como que no se otorgarán nuevas licencias para bares o limitaciones en los horarios de cierre de los establecimientos o en la circulación de vehículos, entre otras medidas.

De cara a futuras mediciones, Niño señala que «deberán realizarse antes y no esperar una década». Además explicó que «sería conveniente ampliar las mediciones a otras zonas de la ciudad que están siendo susceptibles de un incremento del ruido como podría ser la calle Briviesca o en las que se produzcan mayores denuncias por ruido» y «realizar las mediciones en diferentes épocas del año y horarios y no solo en un mes concreto para contar con la mayor información posible».

Huella de carbono

Por otra parte, la comisión de Medio Ambiente dio luz verde a la dación de cuentas de la medición de la huella de carbono del Ayuntamiento de Burgos en 2022. «Los resultados no han sido tan positivos como esperábamos», señaló el concejal, quien avanzó que «con el objetivo de reducir la huella de carbono a nivel municipal se pondrá en marcha un equipo multidisciplinar compuesto por varias concejalías para implementar medidas que nos permitan ser más sostenibles en años venideros».