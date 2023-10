El papel de China en el mapa geopolítico a análisis

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las Jornadas de Derecho, Política y Defensa de la Universidad de Burgos miran a China en su 26 edición. «Después de la Covid se ha visto el papel de China como un referente a nivel mundial desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico está a nivel de la OTAN y ha llevado a la OTAN a definir las políticas ambiciosas y coercitivas que desafían los intereses, seguridad y valores de la OTAN», señaló el decano de la Facultad de Derecho, Santiago A. Bello.

El subdelegado de la Defensa en Burgos, Francisco de Asís Ramírez, remarcó que hay que tener en cuenta a China pero desde un punto de vista propio. «En occidente tendemos a pensar que otros actuarán como nosotros, pero no, tenemos que ponernos en su lugar sino estaremos abocados al fracaso».

'China: Potencia Geopolítica Mundial' es el título de las XXVI Jornadas de Derecho, Política y Defensa que reunirá a expertos desde el ámbito de la política, la defensa y este año, por primera vez. el ámbito empresarial, los días 18 y 19 de octubre. Las ponencias arrancan el próximo miércoles a las 17 horas con la intervención del Presidente de la Fundación Cultura de Paz, ex director general de la UNESCO y ex ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza que analizará el papel del gigante asiático en el G-7. Después el general del Ejército en Reserva y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre Martínez, analizará si China es una amenaza para España.

Para el jueves está prevista la participación en la mesa redonda 'China, potencia geopolítica mundial' con el analista principal y coordinador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, José Pardo de Santayana, el analista político especializado en Asia-Pacífico, Ignacio García Galán, y el empresario burgalés, «gran conocedor de las relaciones logísticas y empresariales de China» Ignacio San Millán.

Las jornadas siguen «analizando temas de actualidad con la participación de expertos en el ámbito militar y civil y desde los puntos de vista del derecho, la política, la defensa y, este año, se ha añadido el empresarial ante el potencial del país sobre el que giran las jornadas», expuso la coordinadora del encuentro, María Cristina Rodríguez.

Las actividades están dirigidas a estudiantes universitarios, investigadores, personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y «a todas las personas interesadas, porque el debate el análisis y el dar a conocer a gigantes como China que es un gran desconocido es importante para fomentar el debate», añadió Bello. No es necesaria inscripción previa, tan sólo asistir el día y la hora señalados al Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la UBU.

Gaza en el horizonte

Los ponentes alertan de la necesidad del papel protagonista de China en la negociación de conflictos internacionales. Y el foco sigue puesto en Gaza y la escala bélica entre Hamas e Israel. Para el subdelegado de Defensa en Burgos, Francisco de Asís Ramírez, «la deriva del conflicto es un misterio pero está claro que China y Estados Unidos tendrán que ser actores importantes para su solución», explicó.

Santiago Bello se mostró aliviado por «el inicio de la desescalada» que empieza darse y reivindicó el «papel clave del derecho humanitario». Al mismo tiempo señaló que «es horrible el ataque perpetrado por Hamas, pero Israel no puede responder con la misma moneda». Y en este ámbito también considera que China «debería subir al escenario, en la negociación del conflicto, e introducir el derecho humanitario para evitar el sufrimiento de civiles».