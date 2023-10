Afectados por espondilitis anquilosante denuncian retrasos en el diagnóstico

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria y crónica que afecta en gran medida a las articulaciones de las vértebras. Un centenar de casos se agrupan en AFAea, la entidad local que desde 2016 brinda cobijo y soporte multidisciplinar a todo aquel que, tras el diagnóstico, precise apoyo. Llegan ‘cansados’ la mayoría y no solo por el sufrimiento físico que implica esta patología, sino especialmente por el retraso en el diagnóstico que acumula. «En la actualidad puede tardar entre seis y ocho años desde los primeros síntomas», subraya la educadora social de la asociación, Jéssica Astorga.

Este largo camino es un problema en sí mismo pues, junto al desamparo que supone desconocer el origen del dolor, aplaza el tratamiento de la enfermedad, «esencial para evitar el empeoramiento».

Podría evitarse en gran medida, según Ortega, pues existen pruebas fiables que facilitan el diagnóstico. «Sería cuestión de empezar por ellas ante la mínima sospecha y no dejarlas para el final, cuando se ha descartado el resto y es más que evidente que la molestia no era un simple dolor de espalda fruto de una mala postura», relata Ortega. Se suma así al clamor general de los afectados, para señalar que en Burgos, no obstante, «se recibe un buen trato» por parte de Reumatología, la especialidad que se encarga de su atención.

A la citada reivindicación se añaden otras. AFAea pide además que se «investigue más» y se unifiquen los criterios vinculados a los tratamientos. Lamentan además «los largos tiempos de espera en pruebas médicas, tales como resonancias o TAC», que contribuyen en gran medida a la demora general de la asistencia específica y, por tanto, perjudican la calidad de vida de los afectados «provocando en algunas ocasiones que los daños sean irreversibles».

También critican las dificultades con las que se topan en el proceso de obtención de la incapacidad laboral a la que muchos están abocados por el deterioro físico causado por la espondilitis anquilosante. Puede prolongarse de 18 a 30 meses, lo que supone «una gran carga emocional».

A la espera de cobrar del Ayuntamiento

Mientras las administraciones correspondientes se deciden a recoger el guante, AFAea mantiene su empeño por «mejorar la calidad de vida» de los afectados y «dar a conocer esta patología» ignorada por buena parte de la sociedad. La divulgación busca, por ejemplo, que quien sospeche de que lo padece se acerque a la asociación para informarse y decidir qué pasos dar. De confirmarse, dispondrá de la atención integral que la entidad ofrece gracias a un equipo multidisciplinar que sostiene gracias a ayudas públicas. Sin embargo, esta financiación está ahora en el aire al no percibir la subvención municipal, concedida en teoría e impagada en la práctica, con lo que eso conlleva. De mantenerse la situación anuncian una inminente concentración de protesta pues, aseguran, el apoyo que brindan depende de esa partida.

Dos citas

La fachada del Ayuntamiento se teñirá de azul el viernes 20 a las 20 horas, por ser el color representativo de la enfermedad y la asociación.

Además, el sábado 21, en horario de mañana y tarde, colocarán ocho bicicletas estáticas «para sumar kilómetros por la espondilitis anquilosante» en la plaza de Santo Domingo, junto a varios juegos y una caseta donde informarán sobre la patología y la labor de la agrupación local.