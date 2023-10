10 lugares para sacarte un selfie de escándalo en la Ribera del Duero y alrededores

Publicado por LORETO VELÁZQUEZ / ARANDA Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si eres de los que en cada viaje buscan siempre el mejor selfie, la Ribera del Duero, Arlanza y la Demanda son tu destino. Un sinfín de rincones te esperan: fábricas abandonadas, iglesias en ruinas, murales sorprendentes o espacios naturales mágicos. ¿Preparado?

Zazuar, el ‘Hobbiton’ (la Comarca) burgalés

¿Eres un fan de Aragorn, Arwn, Elladan, Gandalf, Enrond? Si te va El Señor de los anillos, en la Ribera puedes hacerte un selfie en un pueblo muy ‘Hobbit’. Mucho antes de que J.R.R Tolkien escribiera su ya mítica trilogía, aquí los antepasados hacían vino y se lo pasaban ‘pipa’. Ahora, cada tarde de verano se llena con olor a sarmiento, chuletillas, choricito y morcilla. Vino tampoco falta.

El municipio de Zazuar se encuentra a 12 kilómetros de Aranda de Duero, al sur de la provincia de Burgos y a 86 km de la capital. Tiene una extensión de 22,5 km² y se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar.

Zazuar es uno de esos lugares mágicos de la Ribera. Foto cedida por su alcalde

Huerta de Rey. Naturaleza en estado puro

La Vía Ferrata de Huerta de Rey es una opción divertida, inspiradora y resultona. Transcurre por riscos en horizontal salvo el último tramo, en el que se aconseja asegurar con cuerda a los menos experimentados. Si evitas la parte más difícil se puede ir con niños. ¡Toda una aventura!

Si vas, recuerda que Huerta del Rey está registrada en el libro Guinness de los récords por ser el pueblo con los nombres más raros del mundo. Acuérdate de saludar a Aniceto, Evilasio, Filadelfo, Walfrido, Filogonio, Sindulfo y Burgundófora.

Huerta de Rey es un municipio de la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León. Se sitúa en la comarca de Sierra de la Demanda y pertenece al partido judicial de Salas de los Infantes.

La Vía Ferrata de Huerta del Rey.

Tubilla del Lago tiene la foto definitiva

En plena Ribera del Duero, este selfie no puede faltar. Ponte en posición: en medio de un prado, una botella gigante de vino y una copa, para que no falte de nada. Todo hecho con neumáticos. ¿No te lo crees? Pues está en Tubilla del Lago, entre el circuito de velocidad y un viñedo. No se puede pedir más pero, si lo haces, date una vuelta por el pueblo. Alucinarás con la ruta de los murales.

La botella de vino gigante de Tubilla del Lago. Foto cedida por el alcalde.

Haza, un pueblo de altura

A pesar de contar con tan solo 30 habitantes, que nadie se confunda. A sus 910 metros sobre el nivel del mar, Haza fue fundamental para defender los valles del Riaza y del Duero en la Edad Media. Corrían otros tiempos. Hoy, declarada Bien de Interés Cultural ha transformado su carácter protector en un potencial turístico que no hay que perder de vista. La subida a la torre del castillo garantiza selfies de escándalo pero hay otras localizaciones en el mismo pueblo con las que también se logra este objetivo. Hay unas cuantas escaleras pero cada peldaño merece la pena.

Situada a 27 kilómetros de Aranda y muy cerca de la N-122. Otra opción es ir por la CL-603, que pasa por Fuentespina, Castrillo y Adrada de Haza.

Los atardeceres de Haza son mágicos pero las nieblas también. Foto cedida por el alcalde

Hontangas. Que llueva, que llueva que vamos a la Virgen de la Cueva

Si no quieres que un día llueva ponle huevos a Santa Clara pero si lo que quieres es que truene, ven a la Virgen de la Cueva, donde tiene su origen la famosa canción infantil. ¡Ya sabes! ‘Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan…’. A ver lo que tardan en salir los nubarrones.

Para llegar hasta santuario de finales del siglo XII, que próximamente va a ser declarado Bien de Interés Cultural, coge la A-1 dirección Aranda de Duero. A la altura de Fuentespina hay que desviarse por la CL-603, carretera de Segovia. Al llegar a Campillo de Aranda hay que tomar el cruce que por la BU-200 conduce hasta Hontangas.

Imagen de la ermita de la Virgen de la Cueva, en Hontangas

Sad Hill, un cementerio con truco e historia

Está justo en la frontera de la Ribera y pertenece al Arlanza, pero si un sitio merece un selfie curioso es el cementerio de Sad Hill. 5.000 tumbas vacías que en su día sirvieron de escenario para grabar ‘El bueno, el feo y el malo’, todo un clásico del western. Si vas, no olvides tu pistola y el sombrero. Déjate invadir por el espíritu de Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef.

El cementerio más cinematográfico se emplaza en los límites municipales de Contreras y Santo Domingo de Silos, en el sureste de la provincia de Burgos.

Sad Hill reclama un disfraz. Foto cedida por Sergio García.

Aranda de Duero. Nadie se resiste a la antigua azucarera

Para un selfie no hay mejor escenario que una fábrica abandonada. El acceso está restringido pero hay zonas que permiten un buen ángulo.

La historia de esta azucarera se remonta a noviembre de 1943. Su puesta en marcha supuso un antes y un después para la industrialización de una villa que hasta entonces era eminentemente agrícola. Sus promotores no repararon en gastos. 986 obreros trabajaron para dar forma a una planta con naves de 96 metros de longitud, 51 de anchura y 19 de altura. Tras 50 años activa, la reestructuración y los procesos de fusión cambiaron la suerte de esta factoría para siempre. Su cierre en 1996 dejó en la calle a 200 personas. Hoy, tétrica y obsoleta despierta el interés de todo el que pasa.

La antigua azucarera de Aranda se encuentra a la salida de la ciudad en la carretera N-122 que une con Soria.

La historia de esta azucarera se remonta a noviembre de 1943.

Peñaranda. Bienvenido al Medievo

Con las casas construidas con adobe y madera, Peñaranda de Duero es uno de los pueblos medievales más bellos de la provincia. Asegúrate de que el móvil tiene la batería cargada porque te vas a hartar a hacer selfies. La plaza Mayor, la esbelta Colegiata de Santa Ana, el palacio de los Condes de Miranda, el Rollo de Justicia… pero hay uno que saca a casi todos. Solo hay que subir a la torre del homenaje del castillo.

Peñaranda se encuentra a 18 kilómetros de Aranda de Duero, en la carretera BU-923.

Héctor Ibáñez, gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa se hace un 'selfie' desde el castillo de Peñaranda.

San Martin de Rubiales; la harinera tenebrosa con la que todos soñamos

En su día fue una factoría importante. Hoy solo quedan sus ruinas pero su visita no decepciona. Tenebrosa, te espera. Situada dentro de la comarca de la Ribera del Duero, se ubica a 8 kilómetros de Roa, 30 Km de Aranda y 15 de Peñafiel (Valladolid).

Ruinas de la antigua harinera de San Martín de Rubiales. Foto cedida por el alcalde.

Moradillo: un pueblo con mucho ‘flow’

En el selfie de Moradillo de Roa no saldrás solo: en la imagen se reflejará la esencia de un pueblo unido que lleva años luchando para proteger su legado más preciado: las bodegas subterráneas. El Cotarro tiene su foto en sí pero si te adentras, el tiempo te transportará a un pasado lleno de lagares, bodegas y sueños.

Moradillo de Roa se encuentra en el sur de la provincia de Burgos, a 107km de Burgos capital, 25 Km de Roa y 19 Km de Aranda.