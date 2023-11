El libro que nace del cierre de un blog de viajes en familia

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Escribió el francés Anatole France, Premio Nobel de Literatura, que «si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no estamos viviendo de verdad». Y no le faltaba la razón. El cambio forma parte de la vida y así lo entiende la burgalesa Cristina López, licenciada en Física y creadora de '3 con las maletas a cuestas', nombrado en 2019 blog revelación de la prestigiosa plataforma Madresfera.

Ahora López ha echado el cierre a un espacio online que durante años ha querido demostrar que aprender viajando es posible a todas las edades y tanto cerca como lejos. Un cierre que supone el final de una etapa y es que coincide con «un cambio profesional y personal en 2022», explica su creadora. Durante años, el blog ha acogido entradas de los diferentes viajes que Cristina ha hecho en familia. «Ha sido como una terapia personal aunque para muchas personas se ha convertido en un recurso, pero me di cuenta de que ya no me sentía a gusto con el formato ni estaba contando todo lo que quería contar. Además mi hijo está en otra etapa y sentí que era el momento de poner punto y final».

Un cierre que ha tenido broche de oro de excepción con la publicación de un libro que recoge las experiencias que la burgalesa ha ido contando en el blog. Lo hace bajo el título ‘Biografía (no) autorizada de un blog’ y con una pequeña tirada de ejemplares que se crearon a demanda del consumidor.

«Cerrar esa etapa da pena por el tiempo que hemos invertido no solo en los propios viajes, si no en la propia creación del blog, de los posts y su mantenimiento, pero era el momento», asegura. La idea de recopilar esa experiencia en un formato de papel nace del amor de la burgalesa por la escritura y por los libros. «Pensé que el mejor lugar en el que ‘guardar’ el blog era un libro. Así, la publicación recopila en cuatro capítulos: naces, creces, te reproduces y mueres las aventuras, experiencias, anécdotas y aprendizajes de este equipo de tres formado por la propia Cristina, Jorge y Juan.

Precisamente ha sido Juan, la maleta pequeña de esta familia, el encargado de escribir el prólogo de la publicación. Una publicación que nacía «sin ninguna pretensión, más como un proyecto de familia que otra cosa», señala la autora. Sin embargo, cuando Cristina anunció que cerraba el blog y vio que su comunidad le pedía que no lo hiciera decidió hacer una pequeña tirada.

«Preguntamos quién lo querría y creamos una pequeña tirada a demanda. Nunca tuvo un objetivo comercial». El libro ha contado además con la colaboración desinteresada de varias profesionales: la portada es obra de Marta Sanz, la maquetación de Elena Marcos y las pegatinas que acompañan al libro de Pi del Campo.

Primer plano de la portada del libro.EVA GASCÓN

El libro ya no se puede adquirir en papel pero sí en formato e-book en cristinalopezubierna.com. «Está a disposición de todo el que lo quiera y lo recaudado cada año con su venta irá a parar a una asociación o entidad sin ánimo de lucro», comenta López. Además trece ejemplares se entregarán a los finalistas del premio Inspírate de Madresfera el 18 de noviembre.

La creadora señala que lo más complicado de verter el blog en un libro ha sido precisamente adaptar el lenguaje a un nuevo formato, pero sobre todo repasar antiguas experiencias. Durante el proceso creativo «se han removido sentimientos y recuerdos» de viajes que «fueron muy especiales». No tanto por el destino si no por lo que significaron. Cristina destaca el primer viaje largo con Juan en coche. Fue a París y «pasó todo lo que puede pasar en un viaje con niños, pero me quedo con la imagen de mi hijo comiendo una lata de guisantes frente a Notre Dame. Fue una experiencia llena de aprendizaje en lo que a crianza se refiere. Siempre hay opciones y soluciones».

Y es que al final este libro es especialmente un mensaje para él, para Juan. «Ojalá pueda transmitirle todo lo que para nosotros como padres ha supuesto su crianza, con nuestros errores como todo el mundo», señala la autora. Y es que ahora Juan está «en otra etapa y nuestra posición y la suya cambian». Porque el cambio, como decía Anatole France, es parte de la vida.