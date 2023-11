Una unidad policial de referencia

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Han pasado dos años desde que la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local de Burgos trabaja con una herramienta tecnológica que ha cambiado de forma radical la manera de investigar las circunstancias en las que se produce un accidente de tráfico en la ciudad. El escáner digital permite extraer imágenes «de forma milimétrica» del lugar en el que se ha producido un accidente, lo que ha hecho que los atestados policiales que llegan a los juzgados aporten una información mucho más completa y, sobre todo, exacta, de qué fue lo que pasó en ese siniestro.

Se trata de un aparato único, del que solo dispone la Policía Local de Burgos entre las policías locales de Castilla y León y que pocos cuerpos policiales tienen, lo que convierte a la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local en una referencia dentro de la Comunidad y también en el resto de España.

No obstante, pese a la singularidad de esta unidad, no se trata de eso. Ramiro, uno de los agentes de la Policía Local que trabaja en esta unidad deja claro que el «objetivo no es el lucimiento policial», el objetivo de contar con esta tecnología, y el minucioso trabajo de los agentes, «es la víctima» de un accidente». Especialmente, en el caso de las víctimas más vulnerables cuando se produce un accidente en la ciudad, los peatones.

Este mismo agente indica que cuando los agentes de la Policía Local que realizan un atestado sobre un accidente en la capital, cuando el caso acaba en un juzgado, los jueces «preguntan por la velocidad». Bien, añade este agente de Unidad de Reconstrucción de Accidentes, con este tecnología se puede calcular con exactitud la velocidad a la que circulaba un vehículo implicado en un accidente. Eso lo permite el uso del escáner láser en el lugar en el que se ha registrado un accidente. Este aparato puede realizar millones de ‘fotografías’ que se transforman en puntos de información para crear un escenario en tres dimensiones.

Imagen del escáner láser que utiliza la Unidad de Reconstrucción de Accidentes.©Tomas Alonso

Antes de contar con esta tecnología, esas imágenes se tomaban por los agentes, lo que ofrecía un escenario del accidente limitado a dos dimensiones y falta de información relevante para la investigación de un accidente como la inclinación de la carretera.

El escáner permite obtener esas imágenes a las que nos llega la fotografía convencional y que se puede reforzar, si es necesario, con el uso de drones, ya que la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local cuenta con este tipo de aeronaves, que forman parte de la Unidad de Drones que la Policía Local puso en marcha hace dos años. Valga como ejemplo de la capacidad de afinamiento para el cálculo de las velocidades un accidente en el que trabajaron los agentes de la unidad hace un tiempo. En este caso, el accidente no tuvo consecuencias fatales ni graves, no hubo heridos. La tecnología que maneja la Policía Local permite elaborar un vídeo con un simulador, que se incorpora a los atestados policiales cuando el accidente llega a la vía judicial, en el que se recrean las circunstancias del accidente, después de que se haya recogido toda la información en el lugar, se hayan realizado las mediciones y los cálculos correspondientes. Y, en este caso, se pudo determinar que el vehículo que se vio implicado en el accidente circulaba a 147 kilómetros por hora, en pleno casco urbano.

En este accidente no hubo consecuencias fatales, pero en los que hay víctimas la velocidad sí puede ser un factor determinante y «si no está calculada la velocidad», recuerda este agente de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes el resultado de un juicio sobre un accidente que puede parecer claro puede terminar de manera muy distinta. «Por eso son tan importante las mediciones» en el lugar de un accidente, para que el posterior atestado que se realice para el juzgado llegue con todos los datos exactos y el tribunal tenga toda la información para dictar sentencia.

Por eso también es fundamental, recuerda este agente de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local, que los primeros agentes que llegan a un accidente no muevan nada. Cuando acuden a un accidente los agentes de esta unidad es porque es más grave, porque ha habido fallecidos o heridos de gravedad o hay otras circunstancias que lo hacen más complejo. Cualquier elemento que haya en el lugar de accidente, como por ejemplo una bolsa caída en el suelo junto a un paso de peatones, forma parte de los datos que manejan los agentes para elaborar el atestado. Un trabajo que lleva tiempo, «cada accidente es diferente», por la recopilación de datos. Porque un error humano en un atestado puede tener consecuencias indeseadas que en el caso de que haya víctimas pueda suponer una revictimización. Por ello, tecnología como la que tiene la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local y los conocimientos y experiencia de sus agentes sirven para realizar atestado con «datos empíricos» que permitan determinar qué pasó.