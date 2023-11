Femebur reconoce la trayectoria de Casple

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) ha reconocido con el premio Femebur 2023 a la empresa Casple. Una compañía de origen burgalés, dedicada a la industria auxiliar de la automoción con dos fábricas de 19.000 metros cuadrados en los dos polígonos de Burgos (Villalonquéjar y Burgos Este), que nació en el año 77.

Un premio al que no habían optado ante la presidencia de la patronal del metal de Miguel Ángel Benavente, que sigue siendo presidente de FAE. «Siempre estuve al margen, hace cuatro años que dejé de ser presidente de Femebur y era tiempo suficiente para dejar al margen lo institucional y lo privado». Un emocionado Benavente, con voz entrecortada a momentos, señalaba que «nos presentamos porque se cumplen los requisitos y porque me gustaría un reconocimiento a mis socios, además amigos y compañeros, empezamos en la juventud y, los años no perdonan, estamos pasando a una segunda actividad y dejando el paso a una segunda generación».

Apunta que es un reconocimiento que recogen él y sus socios que han conformado «una empresa callada, discreta, yo solo soy la punta del iceberg y ellos me han permitido dedicarme a otras labores más institucionales. Ellos siempre ha sido discretos, grandes profesionales y grandes personas», reconocía.

Interior de las instalaciones de Casple en Burgos.

Casple, 45 años de actividad

Casple nació en el año 1977 con «mucha ilusión, con Antolín, Pepe y Avelino, como referentes siendo montadores de estructuras metálicas y con el transcurrir del tiempo diversificamos actividad, empezamos a participar en la cataforesis, con una empresa diferenciada de Casple, calefacción y adaptándonos a cada momento», explicó Benavente.

Por el camino, la apertura de una factoría de cataforesis en Durango «por el volumen del material es un tipo de servicio que debe estar cerca del cliente por el coste del transporte». También trasladaron este servicio a República Checa en el año 2001. O la incursión «demasiado pronto quizás» al mercado chino con una sociedad mixta que «no resultó como esperábamos pero tuvimos interés, fue una experiencia importante que nos permitió saber cómo empezaba a ser el empuje chino que hoy es una realidad».

500 trabajadores

Casple es una empresa que emplea a 500 personas en Burgos en dos centros fabriles en Burgos. Está en constante innovación, con nuevos proyectos vinculados a la movilidad eléctrica. «Cuando nosotros empezamos había un espíritu de empresarios, con la crisis del 83, a pesar de que muchas empresas cerraron, pero de ellas salían dos o tres profesionales que acaban convirtiéndose en empresarios».

Recuerda Benavente que en Casple empezaron con un primer ejercicio de facturación de tres millones y 60.000 euros de beneficio. «Nos parecía muy bueno, hoy estamos donde estamos porque hay un compromisos ante nuestros clientes de palabra, yo suelo decir que uno vale lo que vale su palabra». Más de cuatro décadas después Casple ha facturado 48 millones de euros en 2022 con beneficios de 2,6 millones de euros. Unas cifras que en 2023 van a mejor. A junio de 2023 Casple había facturado 29 millones de euros, un 21% más que en el año anterior, con un beneficio de 3,7 millones de euros, un 183% más.