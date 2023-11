Poderío burgalés en el culturismo natural mundial

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde muy pequeña, Jade Oteo, burgalesa de 28 años, mostró afición por el deporte. «Por todos ellos», asegura. Y es que si bien nunca estuvo federada en ninguna disciplina deportiva, practicó múltiples deportes desde los tres años. «Probaba de todo», recuerda.

Ya en la adolescencia, con 16 años y «más por moda que otra cosa», empezó a correr. «No era algo que disfrutara y corría más por una imagen que por salud o porque me gustara», explica. En aquel momento «aún no podía apuntarme al gimnasio pero como era socia de Instalaciones Deportivas me colaba en la zona de máquinas de vez en cuando porque me llamaba la atención».

Con 18 años, Jade se marchó a estudiar Psicología a Salamanca. Y allí empezó su interés por «la nutrición y la musculación». Tras finalizar la carrera, pasó aquel verano en Burgos para después regresar a Salamanca a «preparar las oposiciones».

Instante de la competición de Jade.ECB

Era el 2018. Allí se apuntó a un gimnasio donde replicó la rutina de entrenamiento que en verano había aprendido en Burgos. Durante un par de años algunas personas le echaron una mano con el entrenamiento de fuerza y los grandes pesos, pero «nada de manera profesional» aunque «fue ahí cuando en mi cabeza se instauró la idea de participar en competiciones de culturismo natural».

Con la llegada de la pandemia de la covid-19, Jade tuvo que entrenar desde casa y en mayo de ese mismo año acudió a ver una competición a Ávila. Con la vuelta relativa de la normalidad volvieron los entrenamientos en gimnasio y allí conoció a un usuario que practicaba culturismo. «Al final me puse en contacto con su entrenador y ahí comenzó nuestro camino conjunto en este mundillo», señala la burgalesa.

Durante dos años, Rubén Fernández, ha sido el encargado de preparar a Jade. «Me ha cuidado mucho, ha sabido llevarme y me transmite esa tranquilidad que necesitas en cualquier deporte de tu entrenador», explica. Y es que la burgalesa hace hincapié en que «en este deporte hay muchos vendehúmos que lo único que quieren es salir a tarima y en muchos casos sin estar cien por cien preparados».

En este sentido, Jade se muestra orgullosa de su preparador. «Nunca salir a tarima fue una exigencia. No había prisa. A cambio me ha ayudado a prepararme como mucha disciplina y buenos hábitos mentales». Jade asegura que con el culturismo se ha encontrado a sí misma. «Es el primer deporte que disfruto de verdad», afirma y ella misma se sorprende de «hasta donde he llegado en tan solo dos años».

Y es que hace apenas unos días, la burgalesa se proclamaba Campeona del Mundo de Culturismo Natural en la categoría Wellness amateur en una competición celebrada en la localidad italiana de Perugia. Pero para llegar a la competición mundial, Jade ha tenido que pasar por otras del circuito de la Asociación Española de Culturismo Natural (AECN). La temporada en esta disciplina deportiva se divide en dos partes: de abril a junio y de septiembre a noviembre.

La competición

Jade debutó en octubre de este mismo año en el campeonato nacional de Culturismo Natural en Salamanca. Desde que empezara a entrenar por su cuenta estando en Salamanca, supo que su categoría sería Wellness, que busca en las competidoras un físico atlético con más masa corporal en las caderas, glúteos y muslos que en la categoría Bikini, una de las más populares.

Instante de un entrenamiento de la burgalesa.OSCAR CORCUERA

En Salamanca, Jade clasificó para el Campeonato de España, que se disputaba unos días después. En esta cita, la burgalesa quedó entre las tres primeras de la liga amateur por lo que ganó su pasé al Campeonato Mundial que se ha disputado en noviembre en la ciudad italiana. Jade asegura que ha sido «una experiencia única» con «un gran ambiente».

Los representantes españoles «hicimos piña muy rápido y eso ha sido muy importante para sentirnos apoyados en la competición», explica. El día 5, Jade compitió por la mañana en su categoría- Wellness amateur- en la que se hizo con el oro. «Fue increíble», apunta emocionada.

Ya por la tarde decidió salir a Wellness Open, una competición en la que se puede conseguir la llamada PRO Card. «Con ella y una vez pagada la licencia te permite pasar de la liga amateur a la profesional», explica la burgalesa. En este caso la burgalesa quedó segunda, pero la suerte no la acompañó y es que podría haberse llevado la tarjeta si la competidora que se hizo con la primera posición, que ya contaba con una PRO Card de otra competición, la hubiera activado en su momento.

«Esa tarjeta podría haber sido mía pero después de pensarlo te das cuenta de que las cosas van como van y que cuando consiga mi PRO Card lo saborearé aún más y seguramente esté mucho más preparada a nivel físico. No era mi momento y ya está».

Además de un entrenamiento diario, el culturismo natural conlleva «un importante esfuerzo a nivel de dieta», señala Jade. «Hay dos fases: de volumen y de definición», relata. «Como su nombre indica en volumen se come más para ganar masa muscular y en definición se busca mejorar al máximo el tono muscular, por lo que la dieta es muy estricta, pero no tan extrema como cuando llega el momento de la competición».

Jade explica que «a nivel mental la dieta es muy exigente», pero ella asegura que lo ha llevado «mejor de lo que esperaba» porque «te mentalizas del objetivo que quieres cumplir» . Y es que precisamente «la disciplina mental también se trabaja mucho y afortunadamente como psicóloga en esa parte tengo un gran camino recorrido».

Jade junto a algunas compañeras tras proclamarse campeona.ECB

Uso de química

El culturismo está de moda. Y con él, el uso de ayuda química. Cabe recordar que Jade compite en una modalidad en la que no está permitida. «En cualquier momento te pueden hacer un análisis antidoping», recuerda. En este sentido, si bien deja claro que admira «cualquier tipo de culturismo», se muestra muy crítica con el uso de la química «por parte de las nuevas generaciones».

Y es que la burgalesa cree que « los más jóvenes ven a ‘x’ influencer y normalizan el uso de química sin ni siquiera hacer buenos entrenamientos ni darle importancia a la alimentación o al descanso» y «tampoco están en competición». Jade recuerda en este sentido que «es fundamental que sepan que usar sustancias químicas para verse más fuertes también tiene unas consecuencias en el cuerpo que muchos desconocen».

Ahora la burgalesa ya está volcada en próximas competiciones y «si es posible lograr patrocinadores que me ayuden a seguir progresando en esta modalidad deportiva».