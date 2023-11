La UBU y Grupo Etra impartirán un máster «pionero» en drones en Burgos y Madrid

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos y el Grupo Etra, a través de su filial Etra Air, impartirán de manera conjunta un máster «pionero» a nivel nacional basado en la formación permanente en materia de drones. Según ha avanzado este jueves el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, las clases se desarrollarán en Burgos y en Madrid compaginando la presencialidad con la asistencia telemática.

Aunque el máster ya esté «perfectamente organizado y estructurado», todavía no se ha fijado una fecha concreta para su inicio. En principio, parece factible empezar a partir de marzo. No en vano, desde la UBU prefieren optar por la cautela al indicar que tal vez se tenga que posponer al curso 2024-2025. Respecto al desarrollo de las clases presenciales en Madrid, lo más probable es que se impartan en las instalaciones de Etra Air.

Si de algo está convencido el director ejecutivo de Etra Air, Jesús Manzando, es de que este sector en auge atraviesa un «momento trascendental». Y es que los avances tecnológicos experimentados a lo largo de los últimos años han puesto de manifiesto una «necesidad en muy poco tiempo de profesionales en todos los ámbitos», desde seguridad y defensa hasta industria, agricultura o prestación de diferentes servicios.

En la misma línea, Pérez Mateos apuntaba durante la firma del convenio entre la UBU y Etra Air que esta demanda, ya palpable en el «mercado español y europeo», debe cubrirse desde no solo desde el ámbito universitario, sino también a través de la Formación Profesional. En su opinión, la Unión Europea tiene ante sí una de sus «mayores oportunidades» para liderar el mercado de «aplicaciones de valor añadido» ante la imposibilidad de competir en el desarrollo de hardware y software con China, Estados Unidos o Israel.

Dentro del campo de los vehículos aéreos no tripulados, la Universidad de Burgos tiene mucho que decir. Tal y como recordaba el rector, las investigaciones enmarcadas en el Plan Complemetario del Hidrógeno Verde en Castilla y León, el proyecto de baterías MeBattery o el desarrollo del primer dron multifuncional para aplicaciones avanzadas en agricultura de precisión pueden ser de mucha utilidad para un sector en el que la innovación parece no tener fin. Por eso, no le cabe duda de que la UBU parte, a día de hoy, con una «posición aventajada».

En cifras, Pérez Mateos no ha querido pasar por alto que este sector movió en el año 2022 la friolera de 32.000 millones de dólares. Teniendo además en cuenta que se estima una tasa de crecimiento anual cercan al 14% en los próximos ejercicios, todo parece indicar a que en 2028 se duplicará su valor de mercado. Así las cosas, cree firmemente que el acuerdo de colaboración alcanzado con Etrair «va a ser fructífero».