La campaña de San Miguel para disfrutar de Burgos implica a 85 establecimientos

La Ruta de la Hamburguesa de la iniciativa Burgos Ciudades Magníficas ideada por Magna de San Miguel para disfrutar cada día de la ciudad contará con la participación de 15 bares y restaurantes que hasta el 10 de diciembre ofrecerán hamburguesas inspiradas en la esencia de la ciudad, que, además, maridan a la perfección con Magna de San Miguel. Los clientes podrán votar por su favorita a través de la web de la marca.

La campaña Ciudades Magníficas invita a aquellas personas auténticas e inquietas a que se atrevan a redescubrir su ciudad, conociendo, viviendo y disfrutando los pequeños lugares, rincones y planes que les rodean y hacen grande cada día.

A esta iniciativa se han sumado a mayores 69 bares y 15 comercios burgaleses que engrosan una lista que supera los 800 bares y 140 comercios en toda España.

El primer paso comienza en los bares, tiendas y espacios magníficos de Burgos donde, al consumir una de las cervezas de la gama Magna de San Miguel, los participantes tienen la posibilidad de ganar diferentes premios a través de un pincode o de un rasca que está incluido en la etiqueta de cada cerveza y que se sube a la web de “Ciudades Magníficas”. Instantáneamente, el consumidor sabrá si ha ganado un vale con un importe de 30 o 50 euros para canjear en las tiendas y bares adheridas a la campaña. Además, también existe la posibilidad de ganar entradas para disfrutar del Burgos C.F o del San Pablo de Burgos.

“Ciudades Magníficas”, que también se ha realizado en Barcelona, Lleida, Málaga y San Sebastián, cuenta con su propia página web y también habrá materiales de comunicación en todos los establecimientos participantes, con el objetivo de que los ciudadanos puedan identificar los espacios de hostelería y alimentación que participan en esta iniciativa.

La presentación de “Ciudades Magníficas” 2023 se ha celebrado este jueves en el centro de producción de Cervezas San Miguel de Burgos y ha contado con la presencia de, Luis Mata Olano, presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Miguel Ángel Rodríguez Menor, Product Manager de Marca de Cervezas San Miguel.

Tiendas de Burgos que participan en “Ciudades Magníficas”

Antoñanzas Peluqueros

Carmin by Paula

Celeste

E330

Foko Store

For You

Gadema

Hervel´s

Hijos de Santiago Rodríguez

MovilTronic

Rincón Vintage

Statequiet@

Tazitas TéCaféChocolate

You Too