¿Conoces el secreto del Espolón de Burgos? Laura Esteban te lo cuenta en su nueva obra

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Un capricho». La pintora e ilustradora burgalesa Laura Esteban califica así ‘El secreto del Espolón’, un cuento que tiene al mítico rincón burgalés como protagonista. Esta es la primera obra en la que la autora se ha encargado tanto de la historia como de las ilustraciones.

«Quería dejar un legado especial a mis nietos y dedicarles un cuento a ellos», explica la artista. Para crearlo, la burgalesa ha estado preparándose durante un año en el campo de la escritura. «Siempre he sido una amante de las letras y de la literatura, pero escribir es algo muy serio y quería estar preparada para estar a la altura», apunta.

Esteban tenía claro que el gran protagonista de su historia tenía que ser uno de los lugares más especiales de la ciudad y de su vida, el Paseo del Espolón. Un rincón de la capital burgalesa en el que la pintora guarda grandes recuerdos de su infancia. «Mi madre nos traía a jugar a la comba con otras niñas y a hacer amigos», relata Esteban.

«Siempre me he sentido muy sensibilizada con este espacio y con su historia, su arquitectura, su mantenimiento», recuerda. De hecho, Esteban recuerda «cuando se llevaron el templete para sustituirlo por una réplica, cuando Jesús María Jabato evitó que se vendiera la estatua de El Morito» o «la felicidad que me produce ver que se restaura alguno de los inmuebles del paseo». En el otro lado de la balanza, lamenta que «se eliminen elementos auténticos como la arquitectura de la antigua cafetería Pinedo».

‘La magia del Espolón’ pone en valor «todo lo que este paseo supone para la ciudad». Cuenta la historia de «dos niños que un fin de semana se tienen que quedar con su tía y esta les propone un juego para descubrir el secreto que guarda El Espolón», apunta la artista.

El cuento es también una oda a la figura de los tíos y las tías. Esteban recuerda que tras dedicar un cuento anterior a la figura de los abuelos, ahora «era el momento de los tíos, adultos que se vuelven niños con sus sobrinos y que buscan la felicidad de los más pequeños», comenta.

Aunque el cuento está destinado principalmente a niños y niñas de entre 6 y 8 años, la autora está convencida de que «es una historia con la que los más mayores también disfrutarán mucho porque recorre un escenario de nuestra infancia en mayor o menor medida».

En las ilustraciones, la arquitectura de la ciudad vuelve a ser la gran protagonista. «Yo soy una enamorada de mi ciudad y haga lo que haga siempre hay un guiño a la ciudad de Burgos», apunta.

Esteban presentará ‘La magia del Espolón’ el martes 28 de noviembre en el Salón Rojo del Teatro Principal a partir de las 20 horas. La encargada de acompañarle en esta presentación será su amiga y escritora María Jesús Jabato, con quien Esteban ha colaborado en multitud de obras.

La pintora ya está inmersa en nuevos proyectos pero «por mera superstición» prefiere no desvelar nada. Por el momento, tiene pendiente una exposición en tierras gallegas.