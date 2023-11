El PSOE alerta de que Servicios Sociales funciona al "ralentí"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La concejal socialista Sonia Rodríguez ha manifestado su preocupación por que un área municipal tan importante para los burgaleses como Servicios Sociales funcione "al ralentí". Así lo ha asegurado tras el consejo de administración de la Gerencia en el que, según ha indicado, se ha podido constatar que "el trabajo se está amontonando".

Ha señalado a modo de ejemplo que seis de los diez puntos del orden del día eran reconocimientos extrajudiciales de crédito, es decir, aprobación de gastos facturados por carecer los servicios prestados de contrato en vigor, al haber culminado el plazo. Al respecto, Rodríguez recordó que a los ya finalizados se sumarán otros pronto, algunos importantes como el de Atención a Domicilio, por que la tramitación de los nuevos no llegará a tiempo.

Otra prueba de la parálisis de las gestiones es, según detallaba la exconcejal de Servicios Sociales, que "a punto de acabar el mes de noviembre permanecen sin aprobarse once convenios con entidades sociales y cuatro líneas de ayudas por concurrencia competitiva, tan importantes como las vinculadas con igualdad, autoempleo, personas con discapacidad y empresas de inserción".

También manifestaba su interés por el impulso al Aula Faro, "de la que no sabemos nada", precisó. "Es una experiencia que pusimos en marcha el anterior equipo de Gobierno de marzo a junio. Fue una experiencia positiva. Se trata de un aula de digitalización que ayuda a las personas y las entidades con dificultades para el acceso a la Administración Electrónica. Se prometió reactivar la iniciativa en septiembre en varios cívicos y sin embargo a día de hoy no tenemos noticias", explicaba Rodríguez.

También aprovechó la comparecencia para reclamar al bipartito alguna línea específica para combatir la soledad no deseada y para rogar al PP en particular que "no se deje arrastras por su socio de gobierno local", es decir, por Vox, y al menos mantenga la partida para ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo en el próximo presupuesto. Recordaba al respecto que la nueva ley exige a los ayuntamientos alcanzar el 0,7% del montante total para este fin en 2030.