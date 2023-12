Dos alpinistas burgaleses, tres países y una cordillera. Aventura en Los Alpes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A Félix Castrillo ‘Filipo’ y Gonzalo Saldaña, ex profesor y ex alumno del IES Diego Porcelos, respectivamente, les unió su paso por este instituto de Burgos, y el vínculo perdura gracias a la pasión de ambos por la montaña.

Son los protagonistas de un reto importante: ascender en el menor tiempo posible tres picos en Los Alpes, cada uno de ellos en un país distinto (Francia, Italia y Suiza). Pero, además, han sido compañeros en distintos viajes para realizar ascensiones o recorrer vías ferratas por todo el país.

Con todas estas experiencias presentan ‘Un año de aventuras’, en forma de charla y de documental sobre sus últimas gestas que se ha difundido, como broche a esta amistad, en el salón de actos del Diego Porcelos. Así se cerró este círculo en su instituto, aunque esperan volverlo a abrir con nuevos retos en los próximos meses. Ese documental es obra de Daniel Revilla, otro ex alumno del Porcelos, que ha reunido el material grabado por Castrillo y Saldaña a lo largo del último año.

Filipo y Gonzalo salieron de Burgos el pasado junio con la convicción de escalar tres de los picos más emblemáticos de la cordillera de Los Alpes, todos ellos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los aficionados al alpinismo habrán oído hablar del Gran Paradiso (4.061 metros), en Italia; del Cervino (4.467 metros), en Suiza, y del Mont Blanc (4.808 metros), en Francia. «Se trataba de hacer estas cimas pero uniendo los campos base en bicicleta de montaña, hacer las ascensiones y todo en el menor tiempo posible», explica Castrillo, que comenta que no fueron pocas las dificultades con las que se encontraron, sobre todo fruto de las inclemencias meteorológicas.

¿Los primeros?

Para contextualizar la importancia del reto, este montañero burgalés explica que solo conoce «a un alpinista catalán que trató de afrontarlo, aunque no era exactamente igual y no recuerdo si lo llegó a acabar, por tanto si no somos los primeros que lo hemos hecho en este formato... No conozco a otros».

La aclimatación comenzó en el Macizo de los Ecrins. El primer destino fue el Gran Paradiso, la montaña más alta de Italia, y la ascensión se logró en dos días. De allí fueron en bicicleta al Cervino, en Suiza, pero al llegar al campo base, los guías de montaña no permitían hacer la vía porque estaba cerrada por la acumulación de nieve. «Sin poder hacer la cima, a pesar de haber pedaleado hasta el campo base, nos fuimos hasta la Vía Papal (italiana) para acometer la subida al Montblanc, que es más complicada desde el lado italiano que por la vía francesa», continua explicando, a la vez que recuerda que en bicicleta de montaña recorrieron casi 250 kilómetros con el paso por diferentes puertos.

«La Vía Papal fue muy dura» porque apenas pudieron descansar seis horas en una ascensión que duró más de un día con breves paradas para descansar. «Iniciamos el recorrido por el Val Veny, a 1.500 metros, continuamos a través de la impresionante cuenca del glaciar de Miage, recubierto de grandes bloques de piedra que hace difícil el avance. Flanqueando las Aguilles Grises comenzamos una subida en zigzag dificultosa en la que nos ayudaremos de cadenas, cuerdas y escalares que nos conducen al refugio Gonella (3.071 metros)», relata.

El Montblanc no se les resistió pasando por la arista de los Bosses. Fueron 9 horas y media. Por tanto, el reto se completó en siete días, con la pega de no llegar a la cumbre del Cervino. Sin embargo, estos dos burgaleses ya llevaban a sus espaldas otro 4.000, la Done de Neige (4.015) donde comenzaron la aclimatación. Por tanto, hay que destacar que fueron tres las cumbres logradas en Los Alpes.

La espinita se quedó clavada en el corazón de Filipo y Saldaña y para sacársela se plantearon una nueva aventura, más pequeña como relata uno de los protagonistas. Y se fueron al Cervino vasco, el pico Txindoki, en Guipúzcoa, que afrontaron por la arista noroeste. «Por dejar cerrada nuestra aventura nos planteamos este otro reto», añade, a la espera de regresar algún día al monte italiano.

Filipo y Gonzalo Saldaña se reencontraron años después de su paso por el instituto en el rocódromo del segundo, el Air Rock, pero antes Saldaña había formado parte de un grupo de montaña que llevó Castrillo durante años en el que participaron numerosos estudiantes.

Tras verse de nuevo, poco a poco comenzaron a entrenar y antes de afrontar Los Alpes, hicieron la ruta de los Carros de Fuego, en el Pirineo catalán. Como explica, «es una ruta de 6 días que va de refugio a refugio con esquís de travesía». Y esta experiencia también aparece en la proyección que han preparado.

De cara al futuro, Filipo tiene en mente otras aventuras e incluso por qué no volver a un 8.000. Gonzalo Saldaña, a sus 28 años, seguro que también buscará otras andanzas en la montaña y puede que sea juntos. Esperan reunir apoyos y esponsorizaciones en ese camino «porque los de Burgos también hacemos cosas, no solo van a venir de otros sitios a contarnos sus hazañas».