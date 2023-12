Día del Voluntariado. Cada vez más jóvenes donan su tiempo en Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El voluntariado burgalés rejuvenece. Así lo evidencian los datos de la oficina municipal responsable de fomentar y facilitar esta acción solidaria. Su responsable, Esther Catalina, ofrecía las cifras recopiladas por la entidad -por la que han pasado 232 personas en 2023- con motivo del Día Internacional del Voluntariado, fecha señalada que el sector destina a "visibilizar los valores que entraña, sensibilizar a la ciudadanía, dar a conocer la importancia de la ética en las organizaciones y generar espacios de reflexión y encuentro", según ha explicado la portavoz de la Plataforma de Voluntariado de Burgos, Yolanda Mediavilla.

Catalina ha explicado que en la actualidad la edad media del voluntario burgalés ronda los 41 años. En consonancia con la estadística regional, los grupos más frecuentes son los de 35 a 44 años y mayores de 65. No obstante, la realidad provincial se desmarca con un incremento claro de voluntarios menores 25 años, que son ya un 31%. Preguntada por las causas, la técnico de la Oficina de Atención al Voluntariado ha indicado que un reciente cambio de legislación ha rebajado la edad mínima para acceder a este ámbito a los 13 años. "Antes las organizaciones teníamos acotado el acceso a la acción voluntaria a personas de 16 años en adelante y el límite se incrementa, incluso ahora, en determinadas realidades como el trabajo en prisión, con infancia o dependientes, que por supuesto requieren voluntarios mayores de edad, con suficiente grado de madurez", añadía.

La nueva norma, no obstante, ha permitido a las entidades que por su naturaleza sí puedan hacerlo incorporar nuevos perfiles más jóvenes, en particular en aquellas dedicadas al ámbito cultural o deportivo, "donde es más factible". Con todo, no es la única razón del aumento registrado, según Catalina.

Y es que parece que la apuesta por acercar el voluntariado a los centros educativos surte efecto. "Desde la propia oficina hacemos hincapié en ello y también las entidades por su cuenta, de tal forma que niños y adolescentes son el objetivo diana de muchas campañas de sensibilización porque entendemos que son el futuro de la solidaridad y debemos trabajar ya con ellos la necesidad de dejarse conmover, de empatizar con lo que pasa a su alrededor, de conocer otras realidades cercanas. No es una tarea sencilla porque nuestra sociedad es cada vez más individualista, pero precisamente por eso si no empezamos a abordar estos temas desde pequeños después va a ser mucho más costoso", relata.

Otra novedad observada desde la citada oficina es la tendencia creciente de personas de origen extranjero interesadas en hacer voluntariado. En lo que va de año ya son un 13,7% del total, cifra que llama la atención porque se trata de un perfil casi inexistente hasta ahora.

Inmutable permanece, sin embargo, el reparto por sexo. Predominan las mujeres, tanto en Burgos como en Castilla y León, con más del 68% en el caso de la provincia. Tampoco varía el camino principal que conduce a los interesados a la Oficina de Atención al Voluntariado. El boca a boca entre amistades sirve de pista en más del 30% de los casos, seguido por las redes sociales (27%).

Los ámbitos de trabajo con más tirón tampoco han variado sustancialmente respecto a años anteriores, lo social 'manda' y en particular la mayor demanda se concentra en el trabajo con discapacidad, personas migrantes o programas de inclusión social, seguido por infancia y juventud.

La Oficina de Atención al Voluntariado anota también el nivel de estudios de los voluntarios burgaleses y casi la mitad, un 43,9%, son universitarios, siendo mayoría los titulados en áreas vinculadas con lo social. Un 39% ha cursado FP, el 11% Bachillerato y un 5,7% tiene estudios básicos.

De las 449 entidades de voluntariado registradas en Castilla y León, Burgos aporta un 11%, con un total de 91, 69 en la capital y 22 repartidas entre el resto de municipios de la provincia. 34 de ellas se integran en la Plataforma del Voluntariado de Burgos, constituida en 2007 como espacio de coordinación de entidades, de ese "ejército social", tal y como lo calificaba la concejal de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, en la presentación de los actos con motivo de la jornada que cada año busca centrar el foco en la acción voluntaria.

Un teatro foro ayer lunes y un encuentro de voluntarios a lo largo de la mañana de hoy han centrado el programa en esta ocasión, que como broche incluía además una ponencia de Quico Prat, responsable del Consejo de Reflexión Ética de la Plataforma del Voluntariado de España, sobre el código ético de las entidades.

El lema elegido para este día era 'Tus actos muestran tus valores. Súmate al voluntariado'. De subrayar la importancia de este mensaje se encargaba Yolanda Mediavilla, para incidir en la "apuesta por la participación, el compromiso y la construcción de una ciudadanía activa" que entraña la acción voluntaria, enfocada en todo caso a "construir una sociedad justa e igualitaria".

La presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Burgos destacaba además tres elementos importantes "que definen esta actividad": "La motivación, el vínculo con una entidad y el carácter colectivo, pues se participa de forma corresponsable".