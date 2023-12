Los mejores regalos gastronómicos para esta Navidad con sello de Castilla y León

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las luces ya brillan y se empiezan a escuchar los primeros villancicos. La Navidad está a la vuelta de la esquina y las ganas de reunirse con familiares y amigos conviven con el estrés de acertar con los regalos. No es fácil atinar, desde luego, pero siempre hay alternativas para sorprender a nuestros seres queridos. Basta con echar un vistazo al catálogo de Tierra de Sabor, marca de garantía por excelencia de Castilla y León.

Variedad y calidad para todos los gustos. Primeros y segundos platos, postres y distintos tipos de bebidas para conquistar los paladares más exigentes. Lo más complicado del asunto será elegir entre tantos productos con los que chuparse los dedos. Sobre todo cuando nueve provincias dan lo mejor de sí mismas, gastronómicamente hablando, para demostrar a toda España por qué la cocina de nuestra Comunidad goza de tanto prestigio.

Ávila

Un buen plato de cuchara, calentito y con sabor, entra solo en esta época del año. Y donde estén los judiones de Ávila, que se quite todo lo demás. El Barco es la cuna de una legumbre indispensable en los mejores restaurantes de la provincia y lo ideal, si se quiere sorprender con un regalo original, es apostar por la elección de distintas variedades.

Judiones, garbanzos y lentejas de Ávila.LEGUMBRES CORONADO

Tenemos el judión, la joya de la corona, aunque tampoco desmerecen las judías blancas (arrocinas, planchadas o redondas), las moradas (largas y redondas) o las pintas. Legumbres Coronado y Huerta de Gredos, marcas de referencia bajo el paraguas Tierra de Sabor, trabajan además otras delicias como las lentejas, los garbanzos e incluso los frijoles.

Burgos

Quizá no tanto para los de casa, pero siempre para los de fuera, la morcilla es un regalo inmejorable. ¿También para los veganos? Por supuesto. Libre de carne y manteniendo intacta la esencia del producto castellano más conocido a nivel internacional, la línea Veggie de Morcillas Tere ha supuesto una auténtica revolución dentro del sector. Hasta el punto de conquistar el mercado norteamericano tras una exclusiva presentación en Nubeluz y Mercado Little Spain, establecimientos propiedad del chef José Andrés ubicados en Nueva York.

Presentación de la línea 'Veggie' de Morcillas Tere en Nueva York.MORCILLAS TERE

Por supuesto, también se puede comprar la morcilla de toda la vida elaborada con manteca, tripas y sangre de cerdo. De las marcas adheridas a Tierra de Sabor, destaca sin lugar a dudas La Primi, que en 2025 cumplirá cien años de existencia. Por si fuera poco, esta empresa familiar hace un paté de rechupete y vende además revuelto de patata y morcilla, en bote y listo para calentar.

Ribera del Duero, un regalo para acertar en Navidad.DO RIBERA DEL DUERO

Cómo no, tampoco se puede pasar por alto dentro de la despensa burgalesa la amplia variedad de vinos que atesoran tanto la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero como Arlanza. Blancos, rosados y tintos (desde jóvenes hasta gran reserva) a precios asequibles y de capricho. Lo que está claro es que un caldo de cualquiera de estas dos denominaciones es un acierto seguro.

León

Después de una grata comida, un buen licor para hacer la digestión puede ser el broche de oro. A la hora de elegir, la gama San Valerio de la empresa familiar De lo nuestro artesano, enclavada en el corazón de la comarca de El Bierzo (León), es una opción muy a tener en cuenta. Sus licores de hierbas, café, crema de castañas, higos, manzana reineta y orujo denotan el carácter de una zona que cuida con mimo el potencial que emana de tierra.

Licores de León.DE LO NUESTRO ARTESANO / mcr

Palencia

No hay que olvidarse nunca de los postres. La vida sin dulce sabe a poco y en Palencia lo saben de sobra. Dentro de la marca Tierra de Sabor podemos encontrar delicias que engatusan a pequeños y mayores. Por variedad, destaca la panadería Salazar. Sobre todo si hablamos de bizcochos, porque los hay de almendra, arándanos, chocolate, frutos del bosque, manzana, naranja, nueces...

José Antonio Heras, gerente de Virgen del Brezo (Palencia).M. BRÁGIMO

Aparte de los bizcochos, la repostería palentina marca la diferencia gracias, por ejemplo, a las palmeras de hojaldre de Virgen del Brezo, los lazos de chocolate, socorritos y roscos artesanos de Uko o las galletas de Siro.

Salamanca

No hay color si de jamón va el asunto. Basta nombrar Guijuelo para que todo el mundo se quite el sombrero, si bien es cierto que el buen hacer en Salamanca no se circunscribe únicamente a esta conocida localidad del sureste del campo charro. Lo que está claro es que la Norma de Calidad del Ibérico se cumple a rajatabla en una provincia a la que hay mucho que agradecer por engrandecer a Castilla y León dentro de este ámbito.

Jamón de Guijuelo (Salamanca).SIMÓN MARTÍN

Regalar un jamón salmantino es quedar -con perdón de la expresión- como Dios. De cebo o de bellota, el sello ibérico prevalece y se defiende a capa y espada a través de los numerosos productores que lucen con orgullo -y por méritos propios- el sello de Tierra de Sabor. Hay ocasiones en las que merece la pena rascarse el bolsillo, ya sea para tener un detalle con alguien o por darse un capricho.

Segovia

Sería lo suyo, principalmente por inercia, recomendar cochinillo como regalo para esta Navidad. Pero nunca está de más innovar con una alternativa que sabe a gloria si se sirve bien fría. Y es que existe un incipiente mercado en Segovia de cervezas artesanas que merece la pena conocer.

Cervezas segovianas totalmente artesanas.OCTAVO ARTE

Sabores para enmarcar es lo que ofrece la cervecera Octavo Arte, que de primeras llama la atención con su Guerrera segoviana o Mañanas de domingo. Tampoco conviene perder de vista los aromas y texturas de Maltman y 90 Varas. O las Ipa, Golden Ale y Pale Ale de La Granja de Goose. Visto lo visto, resulta muy recomendable decantarse por un pack de cualquiera de estas pequeñas y prometedoras empresas o, mejor aún, diseñar una cesta con propuestas de cada una de ellas.

Soria

Aquí, como con la Morcilla de Burgos, mejor ser poco original pero acertar de pleno. Los torreznos de Soria son un placer para los sentidos, un regalo exquisito muy de agradecer en cualquier momento. Su amplitud de matices, su artesana elaboración y el toque de la tierra hacen de este producto un diamante perfectamente pulido que no pasa desapercibido sino todo lo contrario.

Torreznos artesanos precocinados.DE PABLOS

Tierra de Sabor trabaja con dos empresas firmemente apegadas al territorio, defensoras de ese medio rural que se niega a desaparecer y que apuestan desde sus inicios por la calidad como estandarte. La Hoguera y De Pablos ofrecen, además, un sinfín de deliciosos embutidos procedentes de los mejores cerdos de la provincia. En cuanto a los torreznos, marca de calidad en sí mismos, los trufados son una maravilla que habría que probar por lo menos una vez en la vida.

Valladolid

Un amplio surtido de embutidos abre el apetito de inmediato. Más aún si son cien por cien ibéricos. Y como ya hemos hablando anteriormente de los jamones de Salamanca, lo suyo es poner en valor los lomos curados, de cebo y de bellota, de tierras vallisoletanas. Todo un placer para los sentidos que gana enteros cuando se acompaña de chorizos y salchichones. Por otro lado, tal y como están los precios hoy en día, qué mejor que regalar aceite de oliva virgen extra Oliduero y Palacio Testamentario, de Bodegas Matarromera, o el virgen extra arbequina de Valdecuevas.

Aceite de oliva Oliduero (Valladolid).MATARROMERA

Zamora

Tres palabras bastan para hacerse una idea de que el término calidad no se emplea a la ligera: Denominación de Origen Protegida. El queso de oveja de Zamora es otra cantar y hasta la archiconocida empresa García Baquero se metió de lleno, a través de Tierra de Sabor, apostando por la variedad Tierra del Duero que mantiene intacta el origen y esencia de esta provincia.

Los quesos de Zamora cautivan a todo el mundo.MARTÍ VICENTE

Están los quesos más clásicos, pero también los hay añejos como los del Consorcio de Promoción del Ovino o los de La antigua de Fuentesaúco, que también apuesta por los curados. Por si fuera poco, el Consorcio plasma la impronta zamorana gracias a sus quesos de oveja viejo y reserva mientras Fariza y La Faya sobresalen con una suculenta propuesta en aceite que, aunque suene a tópico, está para chuparse los dedos.