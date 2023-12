«Esta es una profesión muy exigente que no sabe de días ni de horarios»

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la moda, la burgalesa Raquel Tomillo se formó en Madrid trabajando en la producción a gran escala para multinacionales como Inditex, Pepe Jeans o Pimkie. Llegado el momento decidió dar el salto y apostar por su propia marca, RQ Raquel Tomillo. Una decisión sobre la que asegura que «al principio dio vértigo», pero que fue «un acierto».

La creadora mostró el miércoles en la pasarela del evento 'Espacio Moda Castilla y León' celebrado en el Fórum Evolución, ‘Natural’, su propuesta para la primavera / verano de 2024. En la colección, la burgalesa vuelve a plasmar su seña de identidad: prendas femeninas que marcan el pecho y la cintura, actuales, frescas y versátiles.

Ahora y tras dos décadas en la picota hace un análisis del sector de la moda y de su experiencia.

Pregunta- ‘Natural’ es su última colección. ¿Qué propone Raquel Tomillo para la primavera / verano de 2024?

Respuesta.- Defiendo la misma política de mujer siempre femenina, con un toque sensual pero adaptada a los tiempos actuales. La colección se centra en el mundo de ceremonia, pero cuenta también con propuestas que se acoplan a los últimos tiempos con prendas para eventos menos protocolarios y formales que luego se pueden reutilizar. Predominan los colores mayoritariamente lisos, tanto neutros como intensos y con larguras de mínimos y de máximos junto a cortes más conservadores. El verde en todas sus versiones y el rosa en tonos menos tradicionales son los grandes protagonistas.

P.- A sus espaldas ya hay más de dos décadas dedicándose a la moda. ¿Qué ha sido lo más gratificante y lo más complicado?

R.- Lo más positivo es seguir trabajando y que tus clientes te sigan reclamando estar ahí. Además en mi caso con un establecimiento en la capital burgalesa (calle San Pablo, 12) me permite tener un contacto de tú a tú con el cliente. En el otro lado de la balanza, esta que esta es una profesión muy complicada y hay que ser un devoto y un apasionado porque no son jornadas laborables normales, requieren mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo. Las colecciones no se preparan en dos días.

P-. Sin embargo usted lo tuvo claro y después de años trabajando para grandes multinacionales dio el salto y apostó por su propia marca. ¿Dio vértigo?

R.- Sí que dio vértigo pero hay que ser conscientes, sea cual sea el oficio, que de la escuela salimos estudiados pero no aprendidos. Es en la realidad del día a día donde se ven los errores y cuando más se aprende del oficio. En mi caso disfruté mucho de mi paso por las grandes multinacionales de nuestro país y fue un gran aprendizaje, pero también me permitió ser consciente de lo que realmente quería: crear mi propia marca.

P.- ¿Cree que hay menos ilusión en los nuevos creadores?

R-. Muchas gente se anima estudiar diseño porque es una profesión muy colorista sin saber que es además tremendamente exigente y que requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo y no entiende de días ni de horarios. La realidad es que hay poco mercado laboral y hay que salir fuera a buscar oportunidades por eso es fundamental el apoyo de las administraciones. Cuanto más se apoya a las empresas más puestos de trabajo se crean y más fácil es que los nuevos talentos tengan un recorrido en este complicado sector. Desde la formación es fundamental abordar la complejidad de la profesión.

P.- ¿Qué peso tienen eventos como Espacio Moda Castilla y León en el sector?

R.- Yo nací de un evento como este. (Fue Premio Final Accésit de la segunda edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León y Premio al Mejor Patronaje). Estas acciones son muy positivas especialmente para los nuevos diseñadores que empiezan su carrera.

P.- ¿Qué radiografía hace de la moda en Castilla y León?

R.- Castilla y León es una población con clase. Somos elegantes y sabemos hacer muy buenas combinaciones, pero con un punto de prudencia. Somos más conservadores a la hora de vestir que otros rincones de España pero en parte responde al hándicap de la meteorología. En invierno nos escodemos un poco pero en primavera se puede ver el carisma, la evolución, la alegría y un mayor atrevimiento a la hora de vestir. No podemos olvidar que las prendas son nuestra carta de presentación laboral y anímica. Dicen mucho de cómo estamos.

P.- ¿Cómo ve el futuro cercano del sector de la moda y textil en la Comunidad?

R.- Veo que afortunadamente van saliendo buenas hornadas de nuevos creadores que irán aportando frescura al sector. En cuanto a las empresas seguimos luchando y sudando por seguir adelante pero tenemos muchas ganas y fuerza.