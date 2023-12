Los dos consejos de la Policía Nacional a los comercios ante la campaña navideña

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El comisario provincial de Burgos, Jesús María Nogales García, ha trasladado a los representantes del sector comercial de la ciudad, en la reunión mantenida con motivo de la presentación del ya tradicional Plan Comercio Seguro, "dos advertencias fundamentales" a tener en cuenta en estos días de compras masivas.

El primero de los consejos es "que eviten en lo posible transformar un hurto en un delito violento", es decir, que se abstengan de enfrentarse a los ladrones. Si bien "la mayor parte de las personas descubiertas en pleno hurto desisten y huyen, hay quien, por diferentes situaciones, puede llegar a encararse" con los dueños y empleados de los negocios.

"No merece la pena exponerse a una agresión física por lo que se puedan llevar. Si no es posible retenerlo sin riesgo, hay que avisar de inmediato y nosotros nos encargaremos de realizar las gestiones oportunas para identificar y localizar a esa persona y ponerla a disposición judicial si procede", explicaba el máximo responsable de la Policía Nacional en la provincia.

El segundo aviso está relacionado con la seguridad de las transacciones 'on line', crucial en un mundo "cada vez más digitalizado". "Estas compras suelen ser de importes elevados y hay que extremar las precauciones para evitar estafas como la denominada 'man in the middle' o vinculadas al reparto de efectos en tiendas", explicaba Nogales, para recordar que "lo recomendable es trabajar por las vías ya establecidas" y "no fiarnos de interlocutores que desconocemos y nos piden que actuemos por otros cauces que no son los prefijados".

Así, el comisario instaba a los comerciantes a sospechar "de un proveedor habitual que les pida cambiar el número de cuenta o de un mensaje que advierta de que tenemos una deuda y si no la abonamos nos cortarán de inmediato los suministros".

A estas advertencias tanto Nogales como el subdelegado delegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, sumaban la petición de trasladar con celeridad al 091 cualquier temor o información que crean que pueda ser de interés. Y es que cuanto más rápido se pongan posibles irregularidades en conocimiento de las autoridades, más efectiva puede ser la respuesta.