La gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Burgos enzarza a Gobierno y oposición

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«La comunicación municipal es ordenada, coordinada y eficiente». Así lo aseguró la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, en el Pleno municipal ante la propuesta del PSOE de crear un protocolo para gestionar las redes sociales del Ayuntamiento ante lo que considera un uso «propagandista» del equipo de Gobierno de Cristina Ayala.

El líder del PSOE en Burgos, Daniel de la Rosa, mostraba imágenes comparativas de las publicaciones que se hacían en el anterior mandato con las actuales para poner de manifiesto que, por ejemplo en las dos últimas semanas, la alcaldesa y sus concejales de Gobierno protagonizan las imágenes casi en exclusiva. Y ponía de relieve que, durante su etapa de alcalde, fue una «decisión personal» que las cuentas institucionales, «que representan a todos los burgaleses», debían utilizarse para informar sobre actividad cultural, social o sobre diversas campañas o servicios municipales.

De la Rosa señalaba que «las cuentas institucionales deben representarnos a todos, no solo al equipo de Gobierno. Todos los corporativos debemos estar cómodos con lo que en ellas se refleja», añadió y criticó que «haya llegado a niveles inaceptables» como «usar las redes sociales municipales para criticar a la oposición».

A este tenor, la concejal de Vox, Marta Alegría, aseguraba que a De la Rosa «lo que le molesta es el trabajo que está haciendo el equipo de Gobierno». Para la edil «las redes sociales del Ayuntamiento son para mostrar la labor del Gobierno y es cosa suya si el PSOE decidió usarlo de agenda municipal».

Alegría aprovechó además para señalar al portavoz del PSOE que «algunos de sus compañeros de partidos han hecho uso de las redes sociales de la misma manera que está criticando» y puso como ejemplo «las cuentas de la Subdelegación del Gobierno en Burgos o de la Subdelegación del Gobierno en Castilla y León». «Hasta el presidente del Gobierno ha usado las redes sociales de la Moncloa para promocionar su libro», criticó la edil.

En la misma línea se expresó la portavoz del equipo de Gobierno quien aseguró que «las redes sociales del Ayuntamiento se están usando para informar sobre la acción de gobierno y la agenda de los corporativos». Ballesteros considera que se trata de «un ejercicio de transparencia informar a los ciudadanos de en qué empleamos el tiempo, las reuniones, las actividades, etc». «Entendemos que va en línea de la buena comunicación», aseveró.

Al igual que hizo Alegría, la ‘popular’ señaló que «alcaldes socialistas como los de Palencia o Soria también muestras en las redes de sus ayuntamientos parte de su actividad» y aseguró que la propuesta del PSOE en Burgos «es cinismo e hipocresía 2.0». Sobre esta cuestión, De la Rosa aseguraba que «se trata de publicaciones puntuales» y que sus compañeros de partido «nunca han pasado la línea de usar las redes sociales institucionales para criticar a la oposición» algo que «sí que ha hecho este equipo de Gobierno».

Precedente

En este sentido, el socialista señaló que lo que pide «no es nuevo» y recordó que en el Pleno municipal de mayo de 2020 y con los votos favorables de Cs, PP y Vox «se aprobó que las redes institucionales se usaran de forma exclusiva para informar a los burgaleses sin imágenes del alcalde ni de ningún otro corporativo y sin otro fin para el que fueron creadas».

«No decimos que en las redes no deban aparecer los eventos festivos o protocolarios en los que participa el equipo de Gobierno, lo que no deben hacer es vender los logros porque para eso no están», sentenció antes de que la propuesta fuese rechazada.