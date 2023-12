El consorcio de Villalonquéjar aprueba 8,6 millones de presupuesto y prevé vender 4,6 millones en suelo

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El consorcio de Villalonquéjar aprobó ayer el presupuesto de la entidad para el próximo ejercicio, fijado en 8.604.622 euros, según lo acordado en el último consejo rector del organismo de este año. De esos 8,6 millones, según la información facilitada por el concejal Manuel Manso, 5,7 millones corresponden al pago de la deuda sostenible, y 1,5 millones de la deuda no sostenible que es la que de asumir el Ayuntamiento de Burgos.

Dentro de estas previsiones de gastos del consorcio de Villalonquéjar, el concejal del Ayuntamiento de Burgos explicó que hay una previsión de venta de parcelas de 4,6 millones de euros. Además, está prevista la devolución de la fianza de 1.160.000 euros a Grupo Leal por una reserva de suelo al que finalmente no optó. En torno a esta devolución, que no se ha podido hacer efectiva, hay un punto de discusión entre el Ayuntamiento y la entidad la Caixa. Manso explicó que remitió una orden de pago a la entidad por un importe de 1,6 millones. El motivo del rechazo de este pago por parte de la entidad es que no había dinero suficiente en la cuenta operativa del organismo, con un saldo de 83.493 euros, que la entidad bancaria no consideraba suficiente para asumir el pago.

Sin embargo, según explicó Manso, hay un fondo de reserva con 2.516.266 euros. Manso indicó que la entidad «no contestó al requerimiento por escrito» que se planteó, solo respondió con «un correo electrónico en el que se decía que la cuenta operativa hay 83.493 euros, por lo que no hay dinero para atender el pago». Manso indicó que se ha solicitado una reunión presencial para pedir explicaciones, ya que «por encima de las diferencias está el interés de los ciudadanos burgaleses».

Por otra parte, Manso informó de que hay iniciada la venta de una parcela por un importe de 507.062 euros, con un anticipo de 25.552 euros para la ampliación de una empresa que ya opera en el polígono de Villalonquéjar, Cibur Castellae.

Manso aseguró que el Ayuntamiento de Burgos no tiene «una postura» sobre la intención de Fundación Caja de Burgos, no declarada de forma oficial, de plantear la disolución de los consorcios del Desvío y de Villalonquéjar. El edil del PP explicó que en la reunión del consejo rector de ayer no se planteó ni estaba en el orden del día. No obstante, afirmó que en la reunión de ayer la alcaldesa, Cristina Ayala, preguntó al máximo representante de Fundación Caja de Burgos sobre esta cuestión ya que «no tenemos noticia de esta decisión». Manso indicó que la respuesta de Rafael Barbero, director general de Fundación Caja de Burgos fue que «no era el órgano para informar de ese acuerdo y que se informará entre las partes».

El concejal del PP dijo que esa respuesta «no me ha gustado». Incidió en que desde el Ayuntamiento de Burgos «no tenemos comunicación oficial de ningún tipo de esta salida de una de las dos partes». Y como no se ha planteado esa salida, a día de hoy «no tenemos una postura». No obstante, el representante y portavoz municipal en el consorcio del Desvío y de Villalonquéjar dijo que «vamos a defender los interés de la ciudad y esperemos que Fundación Caja de Burgos también, que no lo dudo». Sobre la postura del Ayuntamiento respecto a una posible disolución de los consorcio, el concejal del PP indicó que es «difícil hablarlo cuando no lo hemos planteado y cuando tengamos una postura la haremos pública».