Contemplan ganar seguridad para los peatones en el G3 con pasos elevados

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El reciente atropello mortal acaecido en el barrio de Vista Alegre, más conocido como G3, ha rescatado un debate que parecía olvidado sobre la conveniencia de implementar medidas en esta zona que incrementen la seguridad del peatón en los cruces. A favor de hacerlo se mostró ya hace meses el propio intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García, que ya en su momento trasladó la necesidad de suprimir plazas de aparcamiento aledañas a los pasos de cebra para ganar visibilidad y reducir el riesgo de incidentes.

«Creo que hay que retomar este tema», opinaba, para destacar, no obstante, que este no había sido el desencadenante del suceso que se saldaba con el fallecimiento de la mujer de 85 años, vecina del G3. «No tuvo nada que ver con esto. El sol cegó a la conductora cuando se aproximaba al paso por el que cruzaba la víctima y esto propició que continuara la marcha a una velocidad minorada y la alcanzara, con la mala fortuna que esta se golpeó en la cabeza al caer», relataba.

Al hilo, el concejal de Seguridad, Ignacio Peña, explicaba que el equipo de Gobierno ya ha abordado el asunto y «sí abogamos por implementar la propuesta del intendente, sin perjuicio de poner en marcha otras medidas a más largo plazo, tales como la instalación de pasos de peatones elevados o señales lumínicas que adviertan de la peligrosidad». Con todo, reconocía que la competencia en esta materia corresponde a otras áreas municipales como Tráfico o Movilidad.

García, por su parte, ponía el foco en la necesidad de plantear una educación vial para mayores. «Es una asignatura pendiente y estamos ya trabajando en ello, debemos llevar a cabo una campaña específica y explicarles los peligros y cómo actuar para minimizar el riesgo», indicaba.

Con todo, reconocía que la presencia continua de la Policía Local en pasos de peatones está surtiendo efecto. «Hay más concienciación y la gente para más y ponemos menos multas, hay de hecho menos atropellos en estos puntos», aclaraba el responsable del servicio.