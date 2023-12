La Lotería de Navidad ha movido ya 35 millones de euros en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Sorteo de Navidad, a falta de los movimientos de la última semana antes de que los números caigan al bombo el próximo viernes, cumple con las expectativas. Así se desprende de las previsiones del Delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Ángel Álvarez, que estima que se venderán un 5% más que lo comercializado el año pasado.

Asegura que hasta el pasado viernes se habían comercializado décimos por valor de 35 millones de euros. Estima que se podrán superar los 46,5 millones de euros vendidos el año pasado en forma de décimos de Navidad. Los burgaleses confían mucho en la suerte. Y es que es una de las tres provincias donde más se gasta por habitante en Lotería de Navidad.

Los décimos del trabajo, los compromisos familiares, esa terminación que engancha y atrapa o hasta el vaticinio de Alexa, el altavoz de inteligencia artificial de Amazon. De todo ha visto Álvarez en estos últimos días. «Ahora pasamos casi más tiempo buscando décimos que si un adivino por aquí, que si una efeméride por allá... Y la cosa es que las redes sociales se mueve tanto que llamas y se agotan al momento», explica.

La costumbre sigue siendo la misma. Ir a comprar el décimo a la administración habitual o que ésta acuda a los grandes centros de trabajo. Las papeletas por x valor a la asociación de turno. Y los décimos del bar donde se acude cada día a tomar un café. La realidad es que los décimos se acumulan. Los burgaleses son, tras sorianos y palentinos, los que más lotería por persona gastan en cada sorteo. En total, cada burgalés gastará una media de 140 euros en probar suerte.

Un 5% en máquina

Lo que es tocar, el Gordo hace mucho que no mira a Burgos capital. Algo más se han paseado los premios grandes por Aranda y alguno suelto en Miranda. Y es que en los últimos años el sorteo de Navidad ha sido esquivo con la provincia. Los únicos premios a los que se da cabida son a los números de máquina. Eso supone un premio solitario, cuyo propietario no se suele presentar y que deja muy en la memoria aquel año en que la Lotería de Navidad dio varios premios gordos, que no el Gordo, en la misma administración de Gamonal y se produjo allí una explosión de alegría.

Con todo la venta por máquina a penas supone el 5% del negocio. «Aunque la confianza en la máquina está subiendo, a penas supone el 5% del grueso de ventas en la administración que se sigue prefiriendo de manera presencial, viendo los décimos como se ha hecho toda la vida», explica. Aunque es una manera de acceder a todo el catálogo de números. Se emiten 185 series de 1.850 números. Hay décimos consignados a una administración, lo raro es que sea íntegramente puesto que se reparten entre seis y ocho administraciones. A eso hay que sumar el pico de la máquina.

«En máquina te pueden decir, el número que te de, aunque lo más habitual es que te pidan terminaciones en fechas señaladas, se pide un número que termine en tal», añade Ángel Álvarez. La realidad es que de los últimos sorteos los premios han venido por este cauce. El año pasado la suerte fue esquiva con la provincia a pesar de que la máquina había repartido el Gordo (5490) se vendió en cinco administraciones de Castilla y León. En Burgos nada.

El año pasado solo la Administración de Loterías Mayte en Aranda de Duero dio un cuarto. El 54.289 ha repartido en la capital de la Ribera del Duero 200.000 euros.

Es curioso que de los 229 puntos de venta de lotería de Navidad que otorgaron premios importantes (el gordo, el segundo, el tercero, dos cuartos y ocho quintos) por toda España el año pasado, sólo uno ha caído en la provincia de Burgos. En la capital el sorteo ha vuelto a pasar de largo. En 2021, hubo que fiar a un quinto vendido en el Gato Negro y las pedreas la suerte repartida en la provincia de Burgos.