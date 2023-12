La 'Leonormanía' se cuela entre los décimos más solicitados

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La princesa Leonor está de moda. Si un traje que se pone se agota, si su elección educativa de Bachillerato Internacional se deja notar en los centros de secundaria que lo imparten, sus fechas señaladas también son tendencia para el Sorteo de Navidad.

Así que el número de la Jura de Bandera o la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias están agotados. También, porque se ha buscado desde una administración de Burgos, el número que se juega en la Academia Militar de Zaragoza donde la hija de los Reyes de España está realizando su formación militar. «Imposible encontrarlo está agotado en todas las administraciones donde se ponía en venta ni mucho menos estaba disponible en máquina», señala Ángel Álvarez.

La tendencia también está en las efemérides señaladas. ¿Qué día ganó Alcaraz Wimbledon? el 16 de julio de 2023. Ese número está agotado. ¿Cuándo ganó la selección española de fútbol femenino el mundial? El 28 de agosto de 2023. No lo busquen, porque ya no hay. Las elecciones, que ha habido varias este año 2023, también están entre los números más buscados. El 28523, de las elecciones municipales del mes de mayo, y el 23723 de las generales no están disponibles.

Los videntes es otro de los elementos que hacen que, de un momento a otro, se agoten los décimos de ese número al que han optado. También el que ofrece el ChatGP o el robot de voz Alexa de Amazon. El primero 02695. El segundo, orienta. «Una clienta me ha dicho que Alexa le dijo el otro día que el 00901». Aunque vuelta a preguntar Alexa remite al día del sorteo. Los videntes también tienen su público y más cuando se hacen virales a través de las redes sociales. «Número que se hace viral, número que se agota, pero en momentos, llamas a las administraciones que lo tienen, y se agotan», explica Ángel Álavarez. Y si su administración tiene uno de esos número de vidente o de la inteligencia artificial «el teléfono no para de sonar», reconoce quien ha pasado por ese trance.

Gamonal agota el 09007

Existen otros números fetiche más locales. Es el caso en Gamonal del número relacionado con su código postal. El 09007 que vende una administración del barrio se agota. También está muy demandada la terminación en 7 en este barrio. Ahora buscar números terminados en 5, 7 o 3 está más difícil. Son las terminaciones preferidas. Y después aquellos del año, terminados en 23, y también las fechas importantes para cada uno vinculados al próximo año, terminado en 24 también se pide mucho. Y en máquina, las fechas vinculadas a cada uno. «El aniversario de boda, el nacimiento de un hijo o el aniversario de divorcio, son siempre números muy socorridos y que se suelen buscar en máquina», apunta.